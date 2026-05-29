Nordholz (ots) -Am Samstag, den 6. Juni 2026, öffnet der Marinefliegerstützpunkt in Nordholz seine Tore für den Tag der Bundeswehr. Bereits zum zweiten Mal sind die Marineflieger Gastgeber der bundesweiten Großveranstaltung. Besuchende erwartet von 9 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in Auftrag, Technik und Menschen der Bundeswehr.Unter dem Motto "WIR SIND DA"" präsentiert sich die Bundeswehr in ihrer ganzen Vielfalt - zum Anfassen, Mitmachen und Erleben. Höhepunkte des Tages sind die verschiedenen Flugvorführungen. Gezeigt werden der neue U-Bootjäger P-8A Poseidon, der Militärtransporter A400M, der Hubschrauber NH-90 Sea Lion, der Bordhubschrauber Mk88A Sea Lynx sowie der Eurofighter und weitere Luftfahrzeuge.Die Gäste erwartet ein umfangreicher Ausstellungsbereich auf dem Fliegerhorst. Heer, Luftwaffe und Marine präsentieren modernes Großgerät und geben Einblicke in Fähigkeiten und Auftrag der Streitkräfte. Unter anderem werden Kampfpanzer Leopard, die Panzerhaubitze 2000 sowie zahlreiche weitere Fahrzeuge und Waffensysteme ausgestellt. Darüber hinaus präsentiert die Marineinfanterie das sogenannte "Fast Roping" - das Abseilen aus einem Hubschrauber. Im Bereich "Leben im Felde" wird gezeigt, wie Soldatinnen und Soldaten unter Einsatzbedingungen arbeiten und leben.Auf der Blaulichtmeile stellen Feuerwehr, Polizei und weitere Rettungsorganisationen ihre Arbeit vor und geben spannende Einblicke in den Bevölkerungsschutz. Mitmachaktionen ermöglichen Einsatztechnik hautnah zu erleben.Auch Familien und Kinder erwarten Erlebnisse mit Spiel- und Mitmachangeboten wie Hüpfburg, Spielbereich oder Schminkecke. Ergänzt wird das Programm durch gastronomische Angebote und Verpflegungsstände auf dem gesamten Veranstaltungsgelände.Die Marineflieger freuen sich darauf, zahlreiche Gäste in Nordholz begrüßen zu dürfen.Sicherheitshinweis:Für den Zutritt zum Veranstaltungsgelände gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Es finden Ausweiskontrollen statt, daher werden alle Besuchende gebeten, ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen. Personen aus Staaten, die in der Staatenliste gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 17 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) aufgeführt sind, wird kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt ausschließlich in Begleitung einer erziehungsberechtigten oder volljährigen Aufsichtsperson gestattet. Die Bundeswehr bittet um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.HintergrundinformationenTag der Bundeswehr in NordholzSeit dem Jahr 2015 findet der Tag der Bundeswehr an einem Samstag im Juni statt, zuletzt im Jahr 2019 am Marinefliegerstandort in Nordholz. Fast 15.000 Menschen haben an diesem Tag die verschiedenen Bundeswehrgerätschaften und Fluggeräte bestaunt.Mit dem Tag der Bundeswehr möchte die Bundeswehr Transparenz schaffen und den direkten Dialog mit der Gesellschaft fördern. Besuchende erhalten die Möglichkeit, mit Angehörigen der Streitkräfte ins Gespräch zu kommen und einen authentischen Einblick in den Dienstalltag der Bundeswehr zu gewinnen.Wer sich für Flugshows begeistert, moderne Militärtechnik aus nächster Nähe erleben oder einmal einen Blick hinter die Tore der Bundeswehr werfen möchte, sollte sich den 6. Juni 2026 für den Tag der Bundeswehr 2026 in Nordholz vormerken.Weitere Informationen zum Tag der Bundeswehr finden sie unter der Eventseite:https://www.bundeswehr.de/de/bundeswehr-erleben/veranstaltungen-bundeswehr/tag-der-bundeswehr-nordholz-6066158MarinefliegerDas Marinefliegerkommando ist einer der drei Großverbände der Deutschen Marine. Ihm unterstehen die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung großer Seeräume sowie die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser, aber auch der Such- und Rettungsdienst (SAR) sowie der Transport von Personal und Material.Stationiert sind alle Luftfahrzeuge der Marine in Nordholz. Organisiert sind sie in zwei Verbänden, die beide dem Marinefliegerkommando unterstehen: die Flugzeuge im Marinefliegergeschwader 3 "Graf Zeppelin", die Hubschrauber im Marinefliegergeschwader 5. Rund 2.500 Bundeswehrangehörige arbeiten für das Marinefliegerkommando.Weitere Informationen finden sie unter:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marineHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin: "Tag der Bundeswehr in Nordholz" eingeladen.Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. HINWEIS: Um sich für Samstag, den 6. Juni 2026 akkreditieren zu können, ist eine Teilnahme am Vortag notwendig. Nur akkreditierte Medienschaffende erhalten O-Töne von Soldatinnen und Soldaten und ein vereinfachtes Zutrittsverfahren. Bei dem Termin am 5. Juni 2026 werden die Medienvertretenden eingewiesen und bekommen einen Presseausweis für den Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände am 6. Juni 2026. Eine separate Anmeldung nur für den Samstag ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Aus jeder Redaktion muss mindestens ein Vertreter oder eine Vertreterin an der Einweisung am 5. Juni 2026 teilnehmen.Termin: Freitag, den 5. Juni 2026. Eintreffen bis spätestens 09:45 UhrOrt: Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Peter-Strasser-Platz 1, 27639 Wurster Nordseeküste (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:09:50 Abfahrt Ausstellungsgelände10:00 Begrüßung und Einweisung10:30 Beauty Shots auf dem Aufstellungsgelände11:30 Pressekonferenz12:30 Ende des TerminsTermin: Samstag, den 6. Juni 2026. Zutritt über den Besuchereingang NUR mit einem Presseausweis, welcher einen Tag zuvor verausgabt wird!Einlass über die Hauptwache ist nur zu bestimmten Zeiten am Veranstaltungstag möglich, da hierfür Sammeltransporte bereitgestellt werden.Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 4. Juni 2026 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle NordseeTel.: +49 (0)4421 68 5800E-Mail: pizaussenstellenordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6284481