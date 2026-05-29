Japans Anleihemarkt könnte sich zur unterschätzten Sollbruchstelle der globalen Finanzmärkte entwickeln. Während die Renditen japanischer Staatsanleihen kräftig steigen und die Bank of Japan ihre jahrzehntelange Nullzinspolitik beendet, gerät ein zentraler Pfeiler der internationalen Finanzwelt unter Druck: der Yen-Carry-Trade. Über diesen Mechanismus floss jahrelang billiges Kapital in Anleihemärkte, US-Tech-Aktien und andere Risikoanlagen. Wenn sich dieser Trend umkehrt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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