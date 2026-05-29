Alphabet C - GOOG: Kursziele bis 550 USD im Visier! Breakout-Setup im überkauften Markt!

Basis-Investment?

Analysten sehen bei Alphabet C (GOOG) weiterhin Potenzial. Breakout-Setup im überkauften Markt!

Alphabet C (GOOG) - US02079K1079

Rückblick: Nach einem Halbjahresanstieg von etwas über 21 Prozent notiert die stimmrechtslose Alphebet-C-Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 375 und 390 USD - größtenteils oberhalb der grünen 20-Taglinie. Nach den jüngsten Quartalszahlen gab es ein Gap Up, das noch immer geöffnet ist. Grundsätzlich sieht das weiterhin bullisch aus!

Alphabet-C-Aktie: Chart vom 28.05.2026, Kürzel: GOOG Kurs: 386.12 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb von 390 USD könnnte die nächste Rallye bei Alphaebet C starten. Die optimistische Schätzung unter Analysten für die Kursentwicklung würde mit dem Kursziel von 550 USD das Chartbild sprengen. Abeer auch die einzeichnete Zielmarke von 440 USD ergäbe eine lukrative Rendite.

Mögliches bärisches Szenario

Charttechnisch ergäbe die Unterstützungsline bei 375 USD die Möglichkeit, einen schönen Stop Loss zu platzieren. Wer an die Google-Story glaubt, würde tiefere Kurse für eine Schnäppchenjagd nutzen.

Meinung

Die 1998 gegründete Alphabet Inc. mit Hauptsitz in Mountain View ist die Muttergesellschaft von Google und zählt zu den weltweit größten Technologiekonzernen. Das Portfolio umfasst unter anderem die Suchmaschine Google, YouTube, Android, Google Cloud sowie KI- und Forschungsprojekte wie DeepMind und Waymo. Mit der Marktkapitalsierung von über 4.7 Billionen USD und stabilen Wachstumsraten gehört das Unternehmen zu den Basis-Investments im Tech-Sektor! Alphabet investiert massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und plant dafür Ausgaben von rund 75 Milliarden USD im laufenden Jahr. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerb im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz, insbesondere gegen Microsoft und OpenAI. Trotz hoher Investitionen bleibt das Werbegeschäft die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns, während Cloud-Dienste und KI-Anwendungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Analysten sehen in den milliardenschweren Investitionen Chancen auf langfristiges Wachstum, verweisen aber zugleich auf steigenden Kostendruck und sinkende Margen im kurzfristigen Geschäft. Charttechnisch sieht es attraktiv aus, auch wenn sowohl der Gesamtmarkt als auch der Tech-Sektor überkauft aussehen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.7 Billionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10213 Millionen USD

Meine Meinung zu GOOG ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.tradingview.com/symbols/NASDAQ-GOOG/forecast/, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/alphabet-inc-class-c-stock-us02079k1079-ai-investitionen-und/69431127

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Autor: Thomas Canali

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Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbundene Person Positionen in GOOG hält.

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