Audi hat in China den Verkauf des zweiten Modells seiner Submarke AUDI gestartet. Der AUDI E7X ist in fünf Varianten zu Einstiegspreisen zwischen umgerechnet 34.200 und 45.600 Euro zu haben. Das Neumodell ist dabei ein ausgewachsenes Crossover-SUV mit fünf Metern Länge und bis zu 500 kW Leistung. Der E7X ist am 29. Mai auf der Shenzhen Auto Show offiziell in China eingeführt worden. Er folgt auf den E5 Sportback - dem Erstlingswerk der Marke AUDI, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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