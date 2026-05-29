Paris (ots) -Die Esports Foundation (EF) hat heute die Paris Expo Porte de Versailles offiziell als Austragungsort des weltweit größten Esports- und Gaming-Events bestätigt. Der Esports World Cup 2026 findet vom 6. Juli bis zum 23. August in Paris, Frankreich, statt.Tickets sind ab Freitag, den 29. Mai 2026, unter www.esportsworldcup.com/tickets erhältlich.Mitten im Herzen der französischen Hauptstadt gelegen, wird die Paris Expo Porte de Versailles während des Events Wettbewerbsarenen, Broadcast-Produktionen, Fan-Aktivierungen und Festival-Erlebnisse beherbergen. Die Location ist seit 2010 Heimat der Paris Games Week, war 2025 Austragungsort des TFT Open und stellte während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 die größte Venue in Paris dar. Damit vereint der Standort etablierte Gaming-Historie mit erstklassiger Event-Infrastruktur im Zentrum der Stadt.Mehr als 2.000 Spielerinnen und Spieler aus über 200 Clubs und mehr als 100 Ländern kämpfen in diesem Sommer in Paris um ein rekordverdächtiges Preisgeld von insgesamt 75 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der genreübergreifenden Club Championship umfasst der Esports World Cup 2026 sieben Wochen Wettbewerb in nahezu allen bedeutenden Bereichen des kompetitiven Gamings - darunter First-Person-Shooter, Strategiespiele, Sportsimulationen, MOBAs, Battle Royales, Fighting Games, Racing Games sowie Schach.Folgende Ticketoptionen werden angeboten, darunter eine limitierte Anzahl an Early-Bird-Tickets:- Regular Tournament Pass. Zugang zu allen Turniertagen eines ausgewählten Spiels inklusive Gruppenphase und Championship Weekend. Für ausgewählte Titel ist ein Silver-Seating-Bereich enthalten.- Premium Tournament Pass. Bevorzugter Zugang zu allen Matches des gewählten Turniers inklusive Gruppenphase. Zusätzlich enthalten sind ein limitiertes Goodie Bag sowie Zugang zum Gold-Seating-Bereich bei ausgewählten Titeln.- Daily Regular Tournament Pass Zugang zu einem einzelnen Turniertag eines ausgewählten Spiels. Für bestimmte Titel stehen unterschiedliche Seating-Zonen zur Verfügung.- Final Day Seating Zones. Für ausgewählte Finalspiele in VALORANT, League of Legends, Rocket League und Counter-Strike 2 werden Gold-, Silver- und Bronze-Kategorien angeboten.Die limitierten Goodie Bags für Käufer des Premium Tournament Pass enthalten unter anderem eine Sammlermünze, eine modische Einkaufstasche sowie ein T-Shirt.Der vollständige Turnierplan des Esports World Cup 2026:Woche 1- VALORANT at EWC 2026, 9.-12. Juli- ALGS Year 6 Split 1 Playoffs (Apex Legends) at EWC 2026, 7.-11. Juli- Dota 2 at EWC 2026, 7.-12. Juli- FATAL FURY: City of the Wolves at EWC 2026, 8.-11. JuliWoche 2- League of Legends at EWC 2026, 15.-19. Juli- Free Fire at EWC 2026, 15.-18. Juli- Dota 2 at EWC 2026, 14.-19. Juli- Mobile Legends: Bang Bang Women's Invitational (MWI) at EWC 2026, 14.-18. JuliWoche 3- FC Pro World Championship at EWC 2026, 22.-26. Juli- PUBG: BATTLEGROUNDS at EWC 2026, 21.-26. Juli- Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup at EWC 2026, 22.-26. Juli- Teamfight Tactics at EWC 2026, 21.-25. JuliWoche 4- OWCS Midseason Championship (Overwatch 2) at EWC 2026, 29. Juli-2. August- Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship at EWC 2026, 30. Juli-2. August- Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup at EWC 2026, 29. Juli-1. August- Street Fighter 6 at EWC 2026, 29. Juli-1. AugustWoche 5- Call of Duty: Black Ops 7 at EWC 2026, 5.-9. August- PUBG Mobile World Cup at EWC 2026 (Woche 1), 6.-9. August- Honor of Kings World Cup at EWC 2026, 4.-8. August- TEKKEN 8 at EWC 2026, 5.-8. AugustWoche 6- Rocket League at EWC 2026, 12.-16. August- PUBG Mobile World Cup at EWC 2026 (Woche 2), 11.-16. August- Tom Clancy's Rainbow Six Siege at EWC 2026, 12.-15. August- Chess at EWC 2026, 11.-15. AugustWoche 7- Counter-Strike 2 at EWC 2026, 19.-23. August- Fortnite Reload Elite Series Championship at EWC 2026, 19.-22. August- Trackmania at EWC 2026, 19.-22. August- CROSSFIRE at EWC 2026, 18.-22. AugustFür weitere Informationen zum Esports World Cup besuchen Sie bitte esportsworldcup.com und folgen Sie der Esports Foundation auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/esports-world-cup-foundation).Pressekontakt:Christopher Flatochris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177678/6284502