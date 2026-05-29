© Foto: Richard Drew - APDie Rallye bei KI- und Chipaktien wurde zuletzt massiv von Hebelwetten und Optionen getrieben. Genau das könnte jetzt zum Problem werden.Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte ausgerechnet zum Auslöser für einen schmerzhaften Rückschlag an den Aktienmärkten werden. Davor warnt zumindest Charlie McElligott, Cross-Asset-Stratege der japanischen Großbank Nomura. Während viele Anleger auf eine neue "Risk-on"-Rallye hoffen, könnte die Entwicklung laut ihm genau den gegenteiligen Effekt haben. Hintergrund ist die außergewöhnlich starke Erholung an den Börsen seit dem Ausverkauf im ersten Quartal. Der S&P 500 hat seit Ende März rund 15,9 Prozent zugelegt, der Nasdaq sogar mehr …Den vollständigen Artikel lesen
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