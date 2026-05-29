Die Angaben umfassen unter anderem Umsatz, Jahresergebnis, Eigenkapital sowie die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen für Spielervermittler. Alle Kennzahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2024/25 beziehungsweise 2025 bei jenen Clubs, die nach Kalenderjahr bilanzieren. Die Veröffentlichung erfolgt jährlich während des Lizenzierungsverfahrens. Obwohl eine vergleichbare Offenlegung gemäß UEFA-Reglement zur Club-Lizenzierung nur für Teilnehmer an europäischen Wettbewerben vorgesehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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