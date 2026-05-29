Aktien aus der deutschen Reisebranche haben am Freitag deutlich Rückenwind erhalten. Auslöser waren neue Signale für eine mögliche Entspannung im Nahen Osten, die zugleich den Ölpreis unter Druck setzten. Davon profitierten insbesondere Unternehmen, deren Geschäft stark von den Treibstoffkosten abhängt. Die Aktien von Sixt, Lufthansa und TUI legen bis zum Mittag zwischen 2,8 und 4,5 Prozent zu.Hintergrund sind Aussagen aus den USA, wonach sich Washington und Teheran bei Gesprächen über eine Verlängerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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