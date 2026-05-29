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Globale Bewertung bestätigt Wettbewerbsfähigkeit des HFfree-Verfahrens



29.05.2026 / 13:00 CET/CEST

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29. Mai 2026 Globale Bewertung bestätigt Wettbewerbsfähigkeit des HFfree-Verfahrens EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ergebnisse bekannt zu geben, welche die Kostenwettbewerbsfähigkeit seiner patentierten HFfree-Verfahrenstechnologie bestätigen - ein entscheidender Schritt bei der Herstellung von hochreinem aktivem Anodenmaterial für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt. Wichtigste Highlights Sieben potenzielle Standorte in den weltweit wichtigsten Batterieproduktionszentren wurden bewertet

EcoGrafs HFfree-Verfahren weist in allen Zuständigkeitsbereichen eine starke Kostenwettbewerbsfähigkeit auf

Durchschnittliche Reinigungsbetriebskosten von etwa 478 US-Dollar/t sphärischem gereinigtem Graphit ("SPG")

Die integrierte Lieferkette führt zu geschätzten Kosten von ca. 1.441 US-Dollar/t 1 und positioniert EcoGraf als wettbewerbsfähige Alternative zu chinesischen Lieferanten (siehe Tabelle 1)

Starkes Interesse von Kunden und Partnern an globalen, nicht-chinesischen Graphit-Lieferketten

EcoGraf hat Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. € (10 Mio. AUD) zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten gesichert und treibt diese voran Wettbewerbsfähige Kostenposition des HFfree-Verfahrens Diese Bewertung umfasst die mechanische Formgebung und das nachgelagerte Verfahren und bietet eine integrierte Versorgung für die globalen Produktionszentren. Die Grafik zeigt die Ergebnisse einer ersten Bewertung von sieben potenziellen Standorten für eine Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 25.000 tpa, darunter Standorte in Asien, Europa und den USA, im Anschluss an die Ankündigung im November letzten Jahres bezüglich der Strategie des Unternehmens, seine HF-freien Verarbeitungsanlagen im kommerziellen Maßstab zu entwickeln.2 Die Bewertung bestätigt die technische Robustheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des EcoGraf HFfree-Verfahrens in unterschiedlichen Kostenumgebungen. Diese Flexibilität unterstützt die Strategie von EcoGraf, HFfree-Verfahrenskapazitäten in der Nähe wichtiger Batterieproduktionszentren zu etablieren. Wichtig ist, dass EcoGrafs Downstream-Geschäftsmodell überzeugende finanzielle Erträge liefert. Ein repräsentatives 25.000-tpa-Entwicklungsprojekt in den Vereinigten Staaten ("U.S.") wurde auf folgende Werte geschätzt3, und das Unternehmen aktualisiert derzeit die vollständigen wirtschaftlichen Daten seines integrierten Geschäfts mit den Bereichen Upstream und Midstream. Anfängliche Kapitalinvestition (einschließlich Rückstellungen) 95 Mio. USD Barwert vor Steuern (10 %) 282 Mio. USD Interner Zinsfuß IRR vor Steuern 42 % Jährliches EBITDA 42 Mio. USD

Die vertikal integrierte Lieferkette von EcoGraf untermauert eine wettbewerbsfähige Kostenposition bei der Produktion von Batterieanodenmaterial und kombiniert kostengünstige Upstream-Rohstoffe aus Tansania, effiziente mechanische Formgebung und die EcoGraf HFfree-Prozesstechnologie des Unternehmens. Tabelle 1 zeigt die integrierte Kostenstruktur, bestehend aus Rohstoffen, Formgebung und HFfree-Verfahrensinputs. Dieses integrierte Modell unterstreicht die Stärke des Ansatzes von EcoGraf bei der Bereitstellung einer weltweit wettbewerbsfähigen Versorgung mit hochreinem sphärischem Graphit. EcoGraf HFfree Rohstoffkosten 544 USD4 Kosten für die mechanische Formgebung 419 USD5 HFfree Verfahrenskosten - Basisszenario 478 USD2 Geschätzte Kosten (USD/t) 1.441 USD1

Tabelle 1:Kosten der vertikal integrierten Lieferkette des EcoGraf HFfree-Verfahrens In diesem Rahmen ist das HFfree-Verfahren die wichtigste variable Kostenkomponente an allen Standorten. Die globale Bewertung des Unternehmens zeigt wettbewerbsfähige Prozessbetriebskosten im Bereich von ca. 359 USD/t bis 571 USD/t SPG, mit einem Basisszenario von etwa 478 USD/t. Kostenschwankungen werden durch lokale Faktoren wie Energie, Arbeitskräfte, Reagenzienversorgung und Infrastruktur bestimmt, während die Kosten für Upstream- und Midstream-Aktivitäten aufgrund ihres Standorts in Tansania konstant bleiben. Standorte mit niedrigeren Kosten wie Asien profitieren von günstigen Betriebsbedingungen, während Europa und Nordamerika zwar höhere Inputkosten aufweisen, aber eine strategische Nähe zu wichtigen Schwellenmärkten bieten. Die Standortstrategie von EcoGraf bringt daher Kosten, Marktzugang, Sicherheit der Lieferkette und Kundenanforderungen an eine lokalisierte Produktion in Einklang. Dabei werden Entwicklungsoptionen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie hybride Konfigurationen zur Optimierung der Gesamtlieferkosten in Betracht gezogen. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es EcoGraf, standortgebundene Entscheidungen für HFfree-Prozesse zu optimieren und gleichzeitig seine kostengünstige Upstream- und Midstream-Plattform zu nutzen, wodurch ein skalierbares und global wettbewerbsfähiges Geschäft mit Anodenmaterialien gefördert wird, das auf die wachsende Nachfrage außerhalb Chinas ausgerichtet ist. Strategische Positionierung inmitten sich wandelnder Marktdynamiken Die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für bestimmte Dual-Use-Materialien haben den globalen Fokus auf die Sicherung diversifizierter, widerstandsfähiger und nicht-chinesischer Lieferketten für kritische Mineralien verstärkt.6 EcoGrafs Strategie, HF-freie Verarbeitungsanlagen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu errichten, steht in direktem Einklang mit diesen strukturellen Marktverschiebungen und positioniert das Unternehmen so, dass es die wachsende Nachfrage nach alternativen Quellen für Batterieanodenmaterialien decken kann. Diese globale Entwicklungsstrategie ermöglicht: die lokale Produktion hochreiner Anodenmaterialien in wichtigen Batterieproduktionszentren;

eine Verringerung des Lieferkettenrisikos und eine verbesserte Versorgungssicherheit für Kunden;

die Bereitstellung einer nachhaltigen, HF-freien Verarbeitungsalternative zu herkömmlichen Methoden; und

eine kostengünstige Lieferlösung, die den zunehmenden Fokus der Kunden auf Erschwinglichkeit neben Nachhaltigkeit unterstützt. Zusammengenommen versetzen diese Vorteile EcoGraf in die Lage, von den weltweit zunehmenden Investitionen in unabhängige und transparente Batterie-Lieferketten zu profitieren. Fortschritte bei Finanzierung und Partnerschaften Das Unternehmen hat Anträge auf staatliche Fördermittel gestellt, die bis zu 60 % der Kapitalkosten für geplante Reinigungsanlagen in wichtigen Batterieproduktionszentren in Europa und den USA abdecken. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Geschäftsverhandlungen über potenzielle Partnerschaften zur Unterstützung der Projektentwicklung weiter voran. Unabhängig davon hat EcoGraf Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. € (10 Mio. AUD)7 gesichert und treibt diese voran, um Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen, darunter: Bis zu 2,0 Mio. € (3,2 Mio. AUD), genehmigt von der Europäischen Investitionsbank (EIB); 8

4,2 Mio. € (6,8 Mio. AUD), die sich in fortgeschrittenen Antragsphasen befinden, einschließlich der jüngsten DEG-Impulse-Initiative.9 Nächste Schritte EcoGraf wird weiterhin: die Standortauswahl und Entwicklungsplanung vorantreiben;

Finanzierungsanträge und -genehmigungen vorantreiben;

Abnahmevereinbarungen und strategische Partnerschaften sichern; und

sich als führender Lieferant in aufstrebenden, nicht-chinesischen Batterie-Lieferketten positionieren. Anmerkungen 1 Basierend auf einem US-Standort und ausgeschlossen die potenziellen Auswirkungen möglicher zukünftiger Eigentumsstrukturen, Verrechnungspreise (zwischen mechanischer Formung vs. Reinigungsbetrieb), Lizenzgebühren, Steuern, Versand, Fracht und der endgültige Standort der Anlagen. 2 Siehe ASX-Meldung vom 12. November 2025 mit dem Titel "Epanko-Erweiterung unterstützt EcoGrafs HF-free Downstream-Anlagen" 3 Siehe ASX-Meldung vom 13. August 2025 mit dem Titel "HFfree bietet branchenführende niedrige Kosten und einen Kapitalwert von 282 Mio. US-Dollar (433 Mio. AUD) in Phase 1" 4 Siehe ASX-Meldung vom 25. Februar 2026 mit dem Titel "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für Epanko" 5 Siehe ASX-Meldung vom 24. März 2025 mit dem Titel "Technische Studie für Midstream-Entwicklung abgeschlossen" 6 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-bans-exports-dual-use-items-military-purposes-japan-2026-01-06/ 7 EUR-AUD-Wechselkurs am 28. Mai 2026 8 Siehe ASX-Meldung vom 11. Februar 2026 mit dem Titel "EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäische Investitionsbank" 9 Siehe ASX-Meldung vom 14. April 2026 mit dem Titel "Entwicklungsförderung durch DEG Impulse" Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Produktionsziele und Finanzinformations-Compliance-Erklärung Produktionsziele und prognostizierte Finanzinformationen, die aus diesen Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus früheren Marktankündigungen vom 25. März 2025, 13. August 2025, 12. November 2025 und 25. Februar 2026. Die in dieser Ankündigung erwähnten Produktionsziele basieren auf der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie, die am 25. Februar 2026 mit dem Titel "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie" veröffentlicht wurde, und basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen stammen, bestehend aus 43 % gemessenen Ressourcen und 57 % angezeigten Ressourcen für eine 22-jährige Lebensdauer der Mine. Es wurden keine abgeleiteten Ressourcen in die Erzreserve und die Produktionsziele aufgenommen. Abgeleitete Ressourcen wurden nur nebenbei mit den Measured and Indicated Resources abgebaut und für Zeitplanungszwecke als Abfall behandelt. Gemäß Listing Rule 5.19.2 bestätigt das Unternehmen, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, sowie die prognostizierten Finanzinformationen, die aus den in den vorherigen Marktankündigungen abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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