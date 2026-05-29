Eckernförde (ots) -Am Samstag, den 6. Juni 2026, findet der Tag der Bundeswehr im Marinestützpunkt Eckernförde statt. Dieser Tag ist die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kasernenzäune der Bundeswehr zu werfen. Von 10 Uhr bis 17 Uhr öffnet der Marinestützpunkt Eckernförde seine Tore.Unter dem Motto "WIR SIND DA" präsentiert sich die Bundeswehr in ihrer ganzen Vielfalt - zum Anfassen, Mitmachen und Erleben. Die Gäste erwartet ein umfangreicher Ausstellungsbereich von Heer, Luftwaffe und Marine. Es wird modernes Großgerät präsentiert und Einblicke in Fähigkeiten und Auftrag der Streitkräfte gegeben.Konkret zu erwarten sind: U-Boote sowie Vorführungen von Kampfschwimmern und Minentauchern, die Großgeräte von Heer und Luftwaffe mit dem Leopard 2, dem Schützenpanzer Puma, dem Brückenlegepanzer Biber und dem Flugabwehrraketensystem Patriot.Anwohner, Gäste und Besuchende sind herzlich eingeladen und willkommen.Für den Zutritt zum Veranstaltungsgelände gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Es finden Ausweiskontrollen statt, daher werden alle Besuchende gebeten, ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen. Personen aus Staaten, die in der Staatenliste gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 17 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) aufgeführt sind, wird kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt ausschließlich in Begleitung einer erziehungsberechtigten oder volljährigen Aufsichtsperson gestattet. Die Bundeswehr bittet um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.HintergrundinformationenSeit dem Jahr 2015 findet der Tag der Bundeswehr an einem Samstag im Juni statt. Der Marinestützpunkt Eckernförde war von Anfang an dabei. Mit dem Tag der Bundeswehr möchte die Bundeswehr Transparenz schaffen und den direkten Dialog mit der Gesellschaft fördern. Besuchende erhalten die Möglichkeit, mit Angehörigen der Streitkräfte ins Gespräch zu kommen und einen authentischen Einblick in den Dienstalltag der Bundeswehr zu gewinnen.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Tag der Bundeswehr 2026 in Eckernförde" eingeladen. Für Interviews mit Stationsleitenden der Fähigkeitsvorführungen und Soldatinnen und Soldaten im Allgemeinen, ist eine Voranmeldung über das Presse- und Informationszentrum Marine, Außenstelle Ostsee, in Eckernförde zwingend notwendig. Es sind keine separaten Pressetermine geplant. Wir bitten Sie darum ihren Presseausweis und Personalausweis mitzuführen.Weitere Informationen zum Tag der Bundeswehr finden sie unter der Eventseite:https://www.bundeswehr.de/de/bundeswehr-erleben/veranstaltungen-bundeswehr/tag-der-bundeswehr-eckernfoerde-6066220Termin: Samstag, den 6. Juni 2026.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde Rostock, Am Ort 624340 Eckernförde (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:10.10 - 10.15 Uhr Programmvorstellung mit Hinweisen auf die Stationen10.15 - 10.45 Uhr 1. Dynamisches Display des Seebatallions10.45 - 13.20 Uhr Musikalische Unterhaltung auf der Bühne und dem Heli-Platz12.50 Uhr Überflug Tornado13.15 - 14.00 Uhr Auftritt Shanty Chor auf dem Heli-Platz13.20 - 13.50 Uhr 2. Dynamisches Display des Seebatallions13.50 - 14.35 Uhr Auftritt der Band "Zack Zillis" auf der Bühne14.35 - 15.05 Uhr 3. Dynamisches Display des Seebataillons15.05 - 15.35 Uhr Auftritt Spielmannszug "Drums & Pipes" auf der Bühne15.30 - 15.45 Uhr Überflug der P815.45 - 16.45 Uhr Auftritt der Reservisten Big Band Schleswig-Holstein auf der Bühne16.50 - 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung (Verabschiedung)Ganztägig:Kampfschwimmer der Marine - Statische FähigkeitsschauBundeswehr-Feuerwehr - Dynamische Fähigkeitsschau1.UBootgeschwader - Statische Fähigkeitsschau (U-Boote von außen)Anmeldung:Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 5. Juni 2026, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeit Außenstelle OstseeTel.: +49 (0) 4351 66 5015/ 5016E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6284511