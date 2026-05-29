Der Goldpreis hat die in der letzten Analyse skizzierte Schwäche tatsächlich ausgespielt. Damals blieb unterhalb der Widerstandszone von 4.630 bis 4.675 US$ weiteres Abwärtspotenzial bis 4.381 US$ sowie im Ausdehnungsfall bis 4.243 US$ im Fokus. Genau diese Tendenz bestätigte sich bislang, bevor mit dem gestrigen Konter nun eine technische Gegenbewegung einsetzt. Erholung nach Zielerreichung Der Rücklauf bis in den Bereich von 4.381 US$ bestätigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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