Die Sivers Semiconductors-Aktie kannte in den letzten drei Monaten kein Halten mehr. Wer Ende Februar in das schwedische High-Tech-Unternehmen investierte, hat sein Geld um den Faktor 25 multipliziert. Und auch am Freitagmorgen setzt sich diese atemberaubende Kursrallye mit einem Kursplus von +6% fort. Was treibt diese Kursrakete immer weiter in den Himmel und sollten Anleger hier noch mitfliegen? Durchwachsene Zahlen An den Quartalszahlen, die Sivers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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