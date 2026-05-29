Mit neuen Premium-Features, automatischer Wiedergabesteuerung und KI-Empfehlungen setzt Youtube auf eine intelligentere Podcast-Suche und ein komfortableres Hörerlebnis. Über eine Milliarde Menschen schauen oder hören inzwischen monatlich Podcasts auf Youtube. Weltweit konsumierten allein Premium-Nutzer:innen laut Unternehmensangaben im April 2026 mehr als 800 Millionen Stunden Podcast-Content. Angesichts dieser Entwicklung baut Youtube das Podcast-Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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