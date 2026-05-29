© Foto: Sebastian Gollnow/dpaDer Hunger nach Rechenzentrumskapazität lässt klassische Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Davon profitiert ein britischer Nischenanbieter, den zwei Banken jetzt als heißen Kandidaten für den KI-Boom handeln.Der britische Brennstoffzellenspezialist Ceres Power hat sich in wenigen Monaten vom Nischenplayer zum gefragten Technologieanbieter für den globalen Datenzentrum-Boom entwickelt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 230 Prozent zugelegt - und zwei führende Investmentbanken sehen weiteres Potenzial. Die in London gelistete Ceres-Aktie steigt am Freitag um knapp 5 Prozent und erreicht den höchsten Stand seit dem Wasserstoff-Boom Ende 2021. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben sich …Den vollständigen Artikel lesen
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