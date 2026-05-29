European DataWarehouse (EDW) gab heute die Einführung von DealDoxbekannt, einem sicheren virtuellen Datenraum, der speziell auf die Anforderungen des Verbriefungs- und strukturierten Finanzmarktes zugeschnitten ist.

DealDox wurde als Antwort auf langjährige Herausforderungen im Bereich der Transaktionsdaten- und Dokumentenverwaltung entwickelt und bietet eine zentrale, sichere Umgebung, in der alle Parteien während des gesamten Transaktionszyklus effizient zusammenarbeiten können, während gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Governance und regulatorische Konformität gewahrt bleiben.

DealDox ermöglicht die zentralisierte Verwaltung von Transaktionsdaten und -dokumenten und bietet dabei robuste Sicherheit, detaillierte Zugriffskontrollen und klare Prüfpfade. Die Plattform lässt sich nahtlos in das bestehende Ökosystem für regulatorische Berichterstattung von EDW integrieren und unterstützt reibungslosere Arbeitsabläufe von der Transaktionsvorbereitung bis hin zur Offenlegung und Compliance.

"Als Marktinfrastruktur ist es unsere Aufgabe, Komplexität zu reduzieren und Prozesse für alle Beteiligten einfacher und transparenter zu gestalten", sagte Dr. Christian Thun, CEO von European DataWarehouse. "DealDox erweitert diesen Ansatz auf alle Transaktionsdaten und -dokumente und bietet eine zentrale Informationsquelle, die auf die Anforderungen der Verbriefung zugeschnitten ist. Durch die Optimierung des Informationsaustauschs und der Verwaltung tragen wir dazu bei, operative Reibungsverluste zu reduzieren und gleichzeitig eine effiziente Transaktionsabwicklung zu unterstützen."

Die Einführung von DealDox baut auf dem kontinuierlichen Engagement von EDW für technologische Innovationen über den gesamten Verbriefungszyklus hinweg auf. 2026 wurde EDW bei den European Securitisation Awards von GlobalCapital als Fintech-Anbieter des Jahres ausgezeichnet, womit die Entwicklung sicherer, praktischer Datenlösungen gewürdigt wurde, die den Markt über die reine Offenlegung hinaus unterstützen.

"Aus technischer Sicht vereint DealDox sicheres Daten- und Dokumentenmanagement, Dokumenten-Collaboration und auditierbare Governance auf einer einzigen Plattform", sagte Gopala Krishnan Sankaran, Chief Technology Officer bei European DataWarehouse. "Durch die Kombination dieser Funktionen mit der nativen Integration in die Berichtsinfrastruktur von EDW unterstützt DealDox reibungslosere Arbeitsabläufe, erhöht die Sicherheit und eliminiert unnötige manuelle Schritte aus dem Transaktionsprozess."

DealDox wurde sowohl für private als auch für öffentliche Transaktionen entwickelt und vereint Dokumentation, Datenaufbereitung, Zusammenarbeit und Compliance in einem optimierten Workflow. So unterstützt es Teams dabei, schneller von der Deal-Einrichtung zur Emission zu gelangen und dabei die höchsten Standards des Datenschutzes einzuhalten.

DealDox ist ab dem 28. Mai 2026 verfügbar. Eine kostenlose Testversion ist über diesen Link erhältlich: https://dealdox.eurodw.eu/

Über das European DataWarehouse

European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) benanntes Verbriefungsregister. Es wurde 2012 als erstes Verbriefungsregister in Europa gegründet, um die Erfassung, Validierung und Verbreitung standardisierter Daten auf Kreditebene für Asset-Backed Securities und private Whole-Loan-Portfolios zu erleichtern.

Das EDW speichert Daten auf Kreditebene und die dazugehörige Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. Als Marktinfrastruktur zielt das EDW darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilfe der Daten des EDW können Nutzer die zugrunde liegenden Portfolios effizienter analysieren und systematisch miteinander vergleichen.

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Angela De Castro

Marketing Manager

European DataWarehouse GmbH

E-Mail: angela.decastro@eurodw.eu

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