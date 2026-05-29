-Fluorgehalt zu 100 dem "Recycling-Kreislauffluorit" zugeordnet, basierend auf Stoffbilanzgutschriftszuordnung

AGC (TOKIO: 5201) (AGC Inc., Hauptsitz: Tokio; President: Yoshinori Hirai), ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und anderen hochtechnischen Werkstoffen, gibt bekannt, dass im Mai 2026 eine Fremdprüfung*1 gemäß UL 2809*2 für die in AFLAS FFKM verwendeten Fluorrohmaterialien abgeschlossen wurde. Die Prüfung bestätigte, dass bei der Zuordnung von Recyclinggehalt gemäß dem Stoffbilanzansatz*3 100 %*4 des AFLAS FFKM zugeteilten Fluorgehalts dem Recycling-Fluorit zugeordnet wird (nachstehend "Recycling-Kreislauffluorit"). Diese Initiative gehört zu der branchenführenden Verwendung*5 von Recycling-Materialien in Perfluorelastomer-Werkstoffen.

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Environmental Claim Validation labels for the three AFLAS FFKM product lines

AFLAS FFKM ist ein industrielles Elastomer, das einige der höchsten Chemikalien-, Wärme- und Plasmabeständigkeitswerte aller fluorierten Elastomere bietet und in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz kommt, insbesondere in der Halbleiterherstellung. Dank seiner Verschleißbeständigkeit in rauen Bedingungen eignet sich das Material besonders für Dichtstoffe und Dichtungsringe, wo Zuverlässigkeit und Haltbarkeit besonders wichtig sind.

Die AGC Group ist bestrebt, die in den eigenen Anlagen entstehenden Abfälle zu recyclen und in Fluorprodukten als Recycling-Kreislauffluorit (Recycled Circular Fluorite) zu verwenden. Im Jahr 2025 hat die AGC Group als weltweit erstes Unternehmen eine Fremdprüfung gemäß UL 2809 für Fluon PTFE durchführen lassen. Nach dem Abschluss der Prüfung will die AGC Group demnächst AFLAS FFKM als Produkt anbieten, das hohe Leistungskraft erfolgreich mit Umweltaspekten vereint.

Mit dem Abschluss der Prüfung ist die AGC Group nun bereit, AFLAS FFKM einzuführen, ein Produkt, das außergewöhnliche Leistung mit Umweltüberlegungen in Einklang bringt.

In dem mittelfristigen Managementplan des Unternehmens " AGC plus-2026" identifiziert die AGC Group die Vertiefung des Nachhaltigkeitsmanagements ("Deepening of Sustainability Management") als eine der Hauptstrategien für die Zukunft. Die Gruppe wird weiterhin aktiv auf die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft für Fluorressourcen hinarbeiten.

Anmerkungen *1 Hierbei prüft eine unternehmensfremde Organisation den tatsächlichen Gehalt von Recycling-Kreislauffluorit und stellt fest, ob die Handhabung der Rohstoffgutschriften den jeweiligen Bestimmungen, basierend auf dem Stoffbilanzansatz nach UL 2809, entspricht. *2 UL 2809 (ECV: Environmental Claim Validation): Standard zur Prüfung des Gehalts an Recycling-Materialien in einem Produkt durch dessen Beurteilung gemäß der Umweltleistungsverifizierung für den Gehalt an Recycling-Materialien, erstellt von UL Solutions, Inc. in den USA. *3 Herstellungsverfahren durch Mischung von Rohstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften (z. B. Recycling-Kreislauffluorit und aus Bergbau gewonnenem Fluorit), in dem die Eigenschaften des Recycling-Rohstoffes einem Teil des Endprodukts "zugeteilt" werden, im Verhältnis zum Anteil des verwendeten Recycling-Materials. Wenn im gesamten Herstellungsprozess beispielsweise 20 Recycling-Kreislauffluorit verwendet wird, dann kann bis zu 20 des Endprodukts als "100 Recycling-Kreislauffluorit" bezeichnet werden, während die verbleibenden 80 als "0 %" behandelt werden. *4 In der chemischen Zusammensetzung von AFLAS FFKM-Polymerklassen machen Fluoratome rund 73 Gewichtsprozent der gesamten Zusammensetzung aus. Basierend auf dem Rohstoffbilanzansatz behandelt AGC die Rohstoffe für diese Fluorkomponente so, dass 100 Gewichtsprozent aus Recycling-Materialien gewonnen werden. Die restliche Zusammensetzung besteht in erster Linie aus Kohlenstoff. *5 Basierend auf Forschungsarbeit von AGC (Stand: Mai 2026)

Quellenangaben

Zur Überprüfung dieser Angaben geben Sie bitte "AFLAS" in UL-SPOT von UL Solutions ein (https://spot.ul.com/

AFLAS FFKM-Produktinformationen

Weitere Informationen über die Initiative der AGC Group zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft für Fluorwerkstoffe finden Sie auf unserer Website.

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