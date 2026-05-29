Die Kommunikation zwischen Versicherer und Kunde verlagert sich in digitale Kanäle. Laut einer Umfrage von Sirius Campus ist mittlerweile die Kontaktaufnahme zum Versicherer via E-Mail beliebter als der persönliche Kontakt zum Vermittler. Indes sinkt die Nutzung von Social-Media-Angeboten der Versicherer. Das Forschungs- und Beratungsinstitut Sirius Campus hat aktuelle Ergebnisse ihrer Analyse "Kundenmonitor e-Assekuranz - Der Vertriebswege-Monitor" vorgelegt. Darin wird die Akzeptanz und Nutzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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