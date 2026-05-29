Der Goldpreis kann zum Wochenschluss deutlich zulegen. Damit hat er einen Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Am Freitag stieg die Notierung für eine Feinunze Gold bis zum Mittag auf 4.537 Dollar und damit um gut 40 Dollar gegenüber dem Vortag. Bereits am Donnerstag hatte das Edelmetall wieder Boden gutgemacht, nachdem es zuvor zeitweise bis auf 4.366 Dollar zurückgefallen war.Auslöser der Erholung sind vor allem die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Nach Angaben aus Washington nähern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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