Drei Insolvenzen, vor kurzem der Neustart - und jetzt wieder Krisenmodus. Der traditionsreiche Warenhauskonzern Galeria steckt tief in der Bredouille. Markus Dentz, Chefredakteur von FINANCE und Der Treasurer, verfolgt den Fall schon lange und hat in den vergangenen Wochen intensiv recherchiert. Sein Befund ist ernüchternd. Ein Insider, den Dentz im Talk mit FINANCE TV zitiert, bringt die Lage auf eine kurze, prägnante Formel: "Es ist zwei nach zwölf, nicht fünf vor zwölf." Was das konkret bedeutet: Der Finanzrahmen bei Galeria ist offenbar nun doch sehr knapp. Umsatzeinbrüche seit Oktober, ein schwaches Weihnachtsgeschäft und ein anhaltend schlechtes Jahr 2026 haben eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, während gleichzeitig Warenkreditversicherer, Finanzierer und Vermieter den Druck erhöhen. Das erwartet Sie im Talk: • Warum der Warenkreditversicherer Eurodelkredere so mächtig ist und was seine Mindestliquiditätsvorgaben für Galeria bedeuten. • Welche Rolle Bain Capital und das US-Haus Gordon Brothers bei einer möglichen neuen Finanzierung spielen. • Was Managementwechsel bis tief in die Finanzabteilung hinein über den Zustand des Unternehmens verraten. • Wie Galeria in einem klassischen Teufelskreis gefangen ist und was nötig wäre, um daraus auszubrechen. • Was Markus Dentz bei den jüngsten Recherchen am meisten überrascht hat. Die Gesprächsteilnehmer Host: Julia Schmitt (FINANCE Magazin) Gast: Markus Dentz (Chefredakteur FINANCE Magazin) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/