© Foto: George J - Westend61Mizuho sieht durch agentische KI neuen Rückenwind für Speicher, Server und Chip-Infrastruktur. Micron, SanDisk, Dell, Arm und On Semiconductor erhalten höhere Kursziele.Mizuho Securities wird für mehrere Technologiewerte bullisher. Die Analysten hoben die Kursziele für Micron Technology, SanDisk, Dell Technologies, Arm Holdings und On Semiconductor an. Alle fünf Aktien bleiben mit "Outperform" bewertet. Der Grund ist die wachsende Bedeutung agentischer künstlicher Intelligenz. Diese Anwendungen sollen eigenständig Aufgaben ausführen und dürften deutlich mehr Speicher und Rechenleistung benötigen. Davon könnten vor allem Anbieter von Speicherchips, Prozessorarchitekturen und …Den vollständigen Artikel lesen
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