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Dow Jones News
29.05.2026 14:15 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börsen hoffen auf Kriegsende

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börsen hoffen auf Kriegsende

DOW JONES--Mehrheitlich etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Das Nachrichtenportal Axios hatte am Vortag berichtet, beide Länder hätten sich grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump müsse allerdings noch zustimmen.

Die Schlagzeilen werden mit etwas Zurückhaltung im Handel zur Kenntnis genommen. Anleger wollten erst konkrete Fakten sehen, heißt es. Dennoch setzt der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, der Brent-Preis fällt 1,4 Prozent. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 25.077 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben auf 6.077 Zähler. Ihn stützen vor allem die höheren Aufschläge im Banksektor, der 1,2 Prozent zulegt. Leichten Druck gibt es angesichts der sinkenden Ölpreise auf Energiewerte, die 0,4 Prozent fallen.

Der europäische Technologiesektor zieht um 1,2 Prozent an. Es treiben die euphorisch gefeierten Geschäftszahlen von Dell. Der Aktienkurs schießt vorbörslich fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz für Rechenzentren. Zudem stützen Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Bei Konjunkturdaten im Blick stehen neue Inflationszahlen aus der Eurozone: In Frankreich stiegen die Preise im Mai harmonisiert wie erwartet um 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr. Um 2,8 Prozent sollen auch die Preise in Deutschland gestiegen sein, diese werden um 14:00 Uhr erwartet. Das Preisniveau läge damit weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Es wird erwartet, dass die EZB-Währungshüter auf ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden. Sorgen macht vor allem der Preisdruck aus dem Ausland: So sprangen die deutschen Importpreise um 5,3 Prozent zum Vorjahr an. Im Fokus am Nachmittag steht in den USA der Einkaufsmanager-Index Chicago.

Am deutschen Markt haussieren CTS Eventim nach Erstquartalszahlen um 11 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea herausragend ausgefallen. Im Handel heißt es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick.

Vivendi springen in Paris um 5,5 Prozent. Positive Signale von einem Gericht stützen - nach der großen Zerlegung des alten Konzerns muss den aktuellen Minderheitsaktionären doch ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Der ehemalige Medienkonzern wurde Ende 2024 zerlegt in TV-Sender Canal+, Werbeagentur Havas, Verlag Louis Hachette Group und den Restbestand bei Vivendi.

Siemens Energy setzen die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Im Händler verweisen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien fallen um 1,5 Prozent. Mit optischen Minuszeichen zeigen sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.077,04  +0,4   21,93    6.055,11    4,9 
Stoxx-50        5.210,74  +0,5   24,54    5.186,20    6,0 
DAX          25.076,83  -0,1   -15,42    25.092,25    2,4 
MDAX          33.414,48  +0,5   174,59    27.039,42    9,1 
TecDAX         4.144,66  +0,5   19,40    3.091,28    14,4 
SDAX          19.252,75  +0,9   163,04    13.062,07    12,1 
FTSE          10.446,01  +0,2   20,05    10.425,96    5,2 
CAC           8.236,62  +0,6   47,75    8.188,87    1,1 
SMI          13.590,86  +0,6   86,10    13.504,76    2,4 
ATX           6.157,26  +1,9   114,82    6.042,44    15,6 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29 
EUR/USD          1,1644  -0,1  -0,0007     1,1651   1,1651 
EUR/JPY          185,49  -0,0  -0,0200     185,51  185,5300 
EUR/CHF          0,9107  -0,3  -0,0025     0,9132   0,9132 
EUR/GBP          0,8675  +0,1   0,0011     0,8664   0,8667 
USD/JPY          159,27  +0,0   0,0400     159,23  159,2100 
GBP/USD          1,3419  -0,2  -0,0024     1,3443   1,3440 
USD/CNY          6,7672  -0,2  -0,0124     6,7796   6,7796 
USD/CNH          6,7659  -0,1  -0,0067     6,7726   6,7726 
AUS/USD          0,7163  0,0   0,0000     0,7163   0,7164 
Bitcoin/USD      73.423,82  -0,1   -48,86    73.472,68 73.277,82 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         87,69  -1,4   -1,21      88,9 
Brent/ICE           92  -1,8   -1,71      93,71 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.527,09  +0,8   35,16    4.491,93 
Silber           75,53  -0,1   -0,11      75,64 
Platin         1.919,08  -0,2   -3,67    1.922,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

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May 29, 2026 07:42 ET (11:42 GMT)

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