© Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpaDie US-Verbraucher klagen über hohe Preise, geben aber weiter Geld aus. 6 Konsumaktien, die von Markenstärke, Rabatten und wohlhabenden Kunden profitieren könnten.Die US-amerikanischen Verbraucher stehen trotz hoher Benzinpreise und hartnäckiger Inflation weiter auf der Ausgabenseite. Laut Barron's zeigen Kreditkartenanbieter, Hotels und Einzelhändler, dass der Konsum nicht flächendeckend einbricht. Ein Grund ist der Vermögenseffekt durch Aktienmärkte nahe Rekordständen. Besonders wohlhabende Amerikaner tragen einen großen Teil der Konsumausgaben und spüren steigende Preise weniger stark. Zudem stützen höhere Steuerrückerstattungen und ein robuster Arbeitsmarkt die Nachfrage. Barron's sieht …Den vollständigen Artikel lesen
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