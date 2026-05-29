Was können Frauen tun, um stärker sichtbar zu werden - besonders in der Arbeitswelt? Um diese Frage ging es beim ersten FemSurance Community Call, der für die Teilnehmerinnen u. a. diverse Strategien und Tipps etwa für Social Media sowie eine empowernde und interaktive Diskussionsrunde parat hielt. FemSurance ist Plattform und Community für Frauen in der Versicherungs- und Finanzbranche. Es geht dabei um fachlichen Austausch, gegenseitige Unterstützung, Sichtbarkeit von Expertinnen und Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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