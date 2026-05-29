Um die GKV zu stabilisieren, sprechen sich die Wirtschaftsweisen in ihrem Frühjahrsgutachten dafür aus, die Einbeziehung von Beamten zu prüfen. Die Debatte um eine GKV-Pflicht für Beamte wird damit weiter entfacht. Der PKV-Verband kritisiert den Vorschlag. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung empfiehlt im vor Kurzem vorgelegten die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung zu prüfen. Dies hätte "positive einnahmenseitige Effekte", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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