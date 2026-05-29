Die Deutsche Telekom steht gleich an mehreren Fronten im Fokus der Anleger. Neben einem neuen Großprojekt im Bereich Künstliche Intelligenz sorgt eine frische Tarifeinigung mit Verdi für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig nähert sich die Aktie einer charttechnisch entscheidenden Zone, deren Überwindung neue Dynamik auslösen könnte.KI-Auftrag stärkt die Wachstumsfantasie Für die Deutsche Telekom gewinnt das Geschäft rund um Cloud-Dienste, digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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