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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 85 %. In dieser Woche haben wir einen Stop und zwei Ziel angehoben und drei Updates geliefert. Heute gibt zwei Einstufungsänderungen, zwei neue Ziele und eine Stop-Anpassung . Betroffen sind unter anderem SK-Hynix, 2G-Energy, Porr, Adidas, Puma, Amazon, Merck und Gold. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX konnte die relative Stärke aus der Vorwoche gegenüber der US Indizes in dieser Woche nicht halten. Am Montag sah es noch gut aus, ab Dienstag enteilten S&P500 und insbesondere NASDAQ100 dem deutschen Börsenbarometer wieder.An der Wall Street versucht man zu antizipieren, wer als nächstes von KI profitiert. Zuletzt waren es Chip Titel, die Bereitsteller von Rechenkapazitäten und deren Zulieferer. In diese Klasse gehört auch Dell, die gestern nach sensationellen Zahlen nachbörslich einen 30 % Kurssprung absolvierten. Das ist der aktuelle Blick auf die Profiteure. In unserer Empfehlungsliste sind das SK Hynix, Nebius und Broadcom.Diese Woche gab es aber auch Kursreaktionen in Branchen und bei Einzelwerten, die Hinweise auf die Profiteure von morgen geben: So gab der Secutity Spezialist Zscaler nach Zahlen kräftig nacch während der Kurs von Datenplattform-Betreiber Snowflake explodierte.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!