Schwalbach (ots) -Ein voller Erfolg für die Kinderzahnpflege von Oral-B: Mit der besten Reinigungsleistung im aktuellen Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 6/2026) überzeugt die Oral-B iO Kids im Disney Stitch Design als Testsieger und punktet im Alterssegment ab sechs Jahren. Mit einer Bestnote von 2,0 (GUT) setzt sich die elektrische Kinderzahnbürste an die Spitze des Testfeldes und brilliert mit hervorragenden Bewertungen in den zentralen Testkategorien. Damit bestätigt Stiftung Warentest eindrucksvoll, was Zahnexpert:innen auf der ganzen Welt längst wissen: Die Oral-B iO Kids verbindet modernste Technologie mit kindgerechter Anwendung und exzellenter Reinigungsleistung.Die Tester:innen sind begeistert: Die Oral-B iO Kids im Disney Stitch Design ist Testsieger im aktuellen Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 6/2026). Im aktuellen Testlauf wurden insgesamt neun Zahnbürsten geprüft. Mit einer herausragenden Gesamtnote von 2,0 (GUT) setzt sich die elektrische Kinderzahnbürste an die Spitze des Testfeldes und feiert einen überzeugenden Sieg in einer der wichtigsten unabhängigen Verbraucherbewertungen Deutschlands. In der entscheidenden Key-Kategorie "Zahnreinigung" erzielte die Oral-B iO Kids die Bestnote 1,5 (SEHR GUT) und unterstreicht damit ihre überlegene Fähigkeit, Zahnbelag gründlich und zugleich sanft zu entfernen, was vor allem in der empfindlichen Phase des Zahnwechsels ein entscheidender Faktor für die tägliche Zahnpflege ist. Laut Stiftung Warentest machte die Oral-B iO Kids "als Einzige im Test die Zähne sehr gut sauber" und ist somit "die erste Wahl für Kinder ab sechs Jahren." In der Kategorie "Haltbarkeit / Qualität" erhält die Oral-B iO Kids die Bestnote 1,0 (SEHR GUT) und beweist damit ihre hohe Verarbeitungsqualität und Alltagstauglichkeit.Innovation, die schützt und Spaß ins Badezimmer bringtDie Oral-B iO Kids ist die erste Kinderzahnbürste aus dem zukunftsweisenden Oral-B iO-Portfolio. Sie wurde speziell für Kinder ab sechs Jahren entwickelt und leitet intuitiv zu einer optimalen Putzroutine an. Herzstück ist die einzigartigeiO-Technologie mit innovativem Antrieb, die sanfte Mikrovibrationen mit dem von Zahnärzt:innen empfohlenen runden Bürstenkopf kombiniert. Dadurch wird jeder einzelne Zahn einzeln umschlossen und gründlich gereinigt, auch an schwer erreichbaren Stellen wie den Backenzähnen. Gleichzeitig schützt die automatische Andruckkontrolle empfindliches Zahnfleisch, indem sie bei zu starkem Druck die Geschwindigkeit reduziert, sodass auch Kinder die Bürste ganz intuitiv weniger fest andrücken - ein wichtiges Sicherheitsfeature gerade mit wackelnden und durchbrechenden Zähnen. Drei kindgerechte Reinigungsmodi sowie ein integrierter Timer sorgen zusätzlich für eine altersgerechte, motivierende Putzroutine. Besonders cool: Nach den empfohlenen zwei Minuten Putzzeit wird der erfolgreiche Putzabschluss bei der Oral-B iO mit einer kleinen Melodie gefeiert. Die Disney Magic Timer App begleitet das Zähneputzen spielerisch und hilft dabei, die empfohlene Putzzeit zuverlässig einzuhalten. "Der Testsieg der Oral-B iO Kids bei Stiftung Warentest macht uns unglaublich stolz", sagt Egle Kiiver, Produktforscherin und -entwicklerin bei P&G. "Unser Ziel ist es, mit echter Innovation die Zahngesundheit schon im Kindesalter nachhaltig zu verbessern. Dass unsere Technologie nicht nur wissenschaftlich überzeugt, sondern auch in einem unabhängigen Test so hervorragend abschneidet, bestätigt unseren Anspruch, den Kleinsten den bestmöglichen Start in eine zahngesunde Zukunft zu ermöglichen."Motivation macht den Unterschied: Wie Kinderzahnpflege im Alltag gelingtDass gute Vorsätze für eine zahngesunde Putzroutine da sind, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage von Forsa und Oral-B: 88 Prozent der befragten Eltern sagen, dass ihnen die Zahngesundheit ihres Kindes sehr wichtig ist. Gleichzeitig fällt es jedem fünften Elternteil schwer, das eigene Kind regelmäßig zum Zähneputzen zu motivieren, und 20 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren putzen bereits unbegleitet - oft ohne Kontrolle. Besonders aufschlussreich: 97 Prozent der Kinder wissen, dass Zähneputzen der wichtigste Schutz vor Karies ist, dennoch wird die empfohlene Putzdauer im Alltag häufig unterschritten. Wissen allein reicht also nicht, entscheidend ist, was im Familienleben wirklich funktioniert.Den Unterschied macht Motivation. Die Umfrage zeigt: Fast jedes zweite Kind putzt mit einer elektrischen Zahnbürste lieber, viele länger und gründlicher. 56 Prozent der Kinder sagen, dass Zähneputzen elektrisch mehr Spaß macht, und jedes zweite Kind empfindet die Zähne danach als sauberer. Genau hier setzt die Oral-B iO Kids an: Mit innovativer iO-Technologie, coolen und kindgerechten Designs und spielerischen Motivationselementen wie Licht- und Sound-Feedback unterstützt sie Familien dabei, Zahnpflege nicht nur richtig, sondern dauerhaft umzusetzen und aus täglicher Routine einen Erfolgsmoment für Eltern und Kids zu machen.Über Oral-BOral-B kann bereits auf eine über 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt. Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Kontakt:Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6284649