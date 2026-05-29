Toyota hat offenbar die Entwicklung einer strombetriebenen Lexus-Limousine gestoppt, die ab Ende 2026 mit einem neuen Gigacasting-Verfahren gebaut werden sollte. Eine entsprechende Studie hatten die Japaner 2023 unter der Bezeichnung Lexus LF-ZC vorgestellt. Nach Informationen von Nikkei Asia stellt Toyota die Entwicklung der Serienversion komplett ein. Bestätigt sich das, wird auf den Ende 2023 als Studie präsentierten Lexus LF-ZC kein vermarktungsfähiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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