© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / ZoonarDer Automatisierungsspezialist UiPath hat insgesamt solide Zahlen abgeliefert, wird dafür aber bislang nicht belohnt. Eine Chance für Anlegerinnen und Anleger? Melt-up-Rallye läuft, auch einzelne Software-Aktien profitieren wieder Angeführt von Halbleiter- und Infrastrukturwerten läuft innerhalb der KI-Branche bereits seit Wochen eine beachtliche Melt-up-Rallye. Alles, was annäherungsweise mit Künstlicher Intelligenz in Berührung kommt, und einigermaßen gute oder sehr gute Zahlen vorlegt, wird von Anlegerinnen und Anlegern durch die Decke gejagt. Jüngstes Beispiel: Die Aktie von Dell mit einem Plus von 40 Prozent. Deutlich selektiver verhält sich der Markt gegenüber Software- und …Den vollständigen Artikel lesen
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