Wenn die Sonne uns nach draußen lockt, lassen wir unser Smartphone nur selten drinnen zurück. Doch die Hitze kann den Geräten - und gerade den Akkus - schnell schaden. Wie du langfristige Probleme mit dem Smartphone-Akku im Sommer verhinderst. Egal, ob sonnige Wochenenden im Frühling oder entspannte Tage im Sommerurlaub: Sobald die Sonne sich zeigt, pilgern unzählige Menschen nach draußen, um sie in vollen Zügen zu genießen. Dabei haben wir natürlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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