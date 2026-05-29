Wuppertal/Donnemain-Saint-Mamés (ots) -Meilenstein unterstreicht Vorwerks Investitionen in europäische Produktionskapazitäten zur Unterstützung der globalen Thermomix Community und künftigen WachstumsHeute begrüßte Vorwerk den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in seinem 2025 eröffneten Thermomix Produktionswerk in Donnemain-Saint-Mamés, Frankreich. Im Rahmen des Besuchs überreichte Vorwerk Präsident Macron den zweimillionsten Thermomix, der im integrierten deutsch-französischen Werksverbund des Unternehmens gefertigt wurde. Der Besuch zeigt, wie Vorwerk deutsche Ingenieurskunst und Fertigungsexpertise in Frankreich für sein weiteres internationales Wachstum und seine europäische Produktionsstrategie verbindet.In seiner Rede während des Werksbesuchs in Donnemain-Saint-Mamés betonte Präsident Macron die Stärke der deutsch-französischen Zusammenarbeit angesichts des intensiven internationalen Wettbewerbs: "Das Beispiel Vorwerk zeigt: Leistungsfähige und wettbewerbsfähige Teams gepaart mit Innovation machen Erfolg möglich. Und es gibt uns Zuversicht in Europas Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft."Vorwerk hat rund 70 Mio. Euro in das neue Produktionswerk in Donnemain-Saint-Mamés und weitere 60 Mio. Euro in die Modernisierung des bestehenden Standorts in Cloyes-sur-le-Loir investiert. Gemeinsam stärken diese Investitionen die enge Verbindung zwischen den Produktionsstandorten in Frankreich und Wuppertal."Heute geht es um weit mehr als die Präsentation eines Meilensteinprodukts", sagte Dr. Thomas Rodemann, COO von Vorwerk, der Präsident Macron durch die Produktionsanlagen führte. "Es ist ein starkes Symbol dafür, was europäische industrielle Zusammenarbeit leisten kann, wenn Politik, Verwaltung und Wirtschaft pragmatisch, verlässlich und lösungsorientiert zusammenarbeiten."Rodemann betonte die starke Zusammenarbeit mit den französischen Behörden und Institutionen während des gesamten Umsetzungsprozesses: "Wir haben auf allen Ebenen eine hocheffiziente und konstruktive Zusammenarbeit erlebt. Projekte dieser Größenordnung erfordern Geschwindigkeit, Vertrauen und langfristiges Engagement. Frankreich hat genau diese Bedingungen geschaffen, und wir sind für die erhaltene Unterstützung sehr dankbar."Das neue Produktionswerk unterstützt den globalen Rollout des Thermomix TM7 - den erfolgreichsten Produktlaunch in der 143-jährigen Geschichte von Vorwerk. Allein im Jahr 2025 wurden weltweit mehr als 1,4 Mio. Thermomix Geräte verkauft, darunter mehr als eine Million TM7 Geräte. Heute macht die Division Culinary - einschließlich Thermomix, Bimby und Cookidoo - rund 59 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens von Vorwerk aus. Dieses Wachstum wird nicht nur durch Produktinnovation getragen, sondern auch durch die besondere Stärke der Vorwerk Community und des Direktvertriebsmodells, in dem Menschen ihre Begeisterung für Thermomix durch persönliche Erfahrung weitergeben.Dr. Thomas Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe, der während des Besuchs des Präsidenten nicht in Donnemain sein konnte, da er zeitgleich die weltweit erfolgreichsten Vorwerk Beraterinnen und Berater auszeichnete, erklärt: "Unsere Investitionen in Frankreich spiegeln Vorwerks klares Bekenntnis zur deutsch-französischen Partnerschaft wider, die für uns sowohl ein Treiber für langfristiges Wachstum als auch ein stabilisierender Faktor für die europäische Wirtschaft ist. Investitionen dieser Art erfordern Vertrauen - in verlässliche Rahmenbedingungen und in ein Umfeld, das Industrie und Unternehmertum unterstützt. Für Unternehmen wie Vorwerk bleibt ein starkes Europa mit offenen Grenzen und einem robusten Binnenmarkt daher von entscheidender Bedeutung."Im Rahmen der weiteren Expansion in Frankreich hat Vorwerk zudem den Bau eines neuen, 31.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums in La Chapelle-du-Noyer angekündigt. Dieses entspricht einer zusätzlichen Investition von rund 30 Mio. Euro.ÜBER VORWERKVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die Ökosysteme Thermomix und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in rund 60 Ländern aktiv.Pressekontakt:Vorwerk SE & Co. 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