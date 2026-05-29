Zürich (ots) -Stefano Santinelli, CEO von localsearch (Swisscom Directories AG), hat sich entschieden, das Unternehmen nach zehn Jahren an der Spitze zu verlassen und sich ausserhalb der Swisscom Gruppe neu zu orientieren. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wurde eine geordnete Übergabe der CEO-Verantwortung geplant und umgesetzt. Bis zur definitiven Nachfolgeregelung stellt eine Interimslösung aus Mitgliedern der Geschäftsleitung die Kontinuität der Führung sicher.Seit seinem Start am 1. Oktober 2016 als CEO von localsearch hat Stefano Santinelli das Unternehmen durch eine aussergewöhnlich intensive Phase des Wandels geführt. Unter seiner Leitung entwickelte sich localsearch von einem traditionellen Verzeichnisgeschäft zu einem modernen digitalen Marketing- und Plattformunternehmen, das heute Schweizer KMU dabei unterstützt, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein.Nach 10 Jahren als CEO von localsearch hat Stefano Santinelli entschieden, sich neu zu orientieren. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wurde eine geordnete Übergabe der CEO-Verantwortung geplant und umgesetzt. Die formelle Übergabe der CEO-Funktion erfolgt per sofort. Stefano Santinelli wird die Übergangsphase punktuell begleiten und das Unternehmen bis Ende Juni unterstützen.Stefano Santinelli sagt zu seinem Entscheid: "Die Zeit bei localsearch war für mich sehr prägend. Unser Geschäft musste sich immer wieder neu erfinden - vom 'Telefonbuch-Unternehmen' hin zu einem digitalen Marketing- und Plattformanbieter, zuletzt geprägt durch die Dynamik rund um künstliche Intelligenz. localsearch steht heute auf einem robusten operativen und strategischen Fundament. Nun habe ich mich entschieden, die Verantwortung bewusst und geordnet weiterzugeben. Mein grosser Dank gilt allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz, ihre Offenheit für Veränderung und die vielen gemeinsamen Erfolge. Ebenso danke ich dem Verwaltungsrat für das langjährige Vertrauen und die partnerschaftliche Unterstützung."Verwaltungsratspräsidentin Isa Müller-Wegner sagt: "Der Verwaltungsrat dankt Stefano Santinelli für seine ausserordentlichen Leistungen und seine langjährige, erfolgreiche Führung von localsearch. Er hat das Unternehmen durch eine der anspruchsvollsten Transformationen seiner Geschichte geführt. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute."Bis zur definitiven Nachfolgeregelung liegt die operative Verantwortung weiterhin bei der Geschäftsleitung. John Lee, Chief Strategy und New Business Officer sowie stellvertretender CEO, übernimmt ad interim die Funktion des CEO und wird dabei von CFO Roland Hunn unterstützt. Zusammen mit der Geschäftsleitung stellen sie sicher, dass das Unternehmen stabil, handlungsfähig und auf dem eingeschlagenen strategischen Kurs bleibt.Über die definitive Nachfolgeregelung wird zu gegebener Zeit informiert.Über localsearchlocalsearch ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU und Einzelfirmen. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.digitalONE ist das All-in-One-Paket für modernes Online-Marketing: Es kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, eine professionelle Online-Präsenz, Website, Webshop, Online-Buchungstool, Reputationsmanagement und Tools für die Kundenkommunikation - einfach, effizient und persönlich begleitet. advertiseONE sorgt mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite und messbare Erfolge.localsearch setzt auf AI-Power: Künstliche Intelligenz unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Inhaltserstellung, Automatisierung und Optimierung ihrer digitalen Marketingmassnahmen. KI-basierte Assistenten helfen den KMU, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und die Qualität digitaler Auftritte weiter zu steigern - für noch mehr Wirkung im Online-Marketing.Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen der Schweiz. Zum Markenportfolio gehören ausserdem renovero, die führende Schweizer Handwerkerplattform, Localcities, die Plattform für Gemeinden und Vereine, sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Swisscom AG.Pressekontakt:Stefan WyssHead of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100940377