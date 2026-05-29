Baden-Baden (ots) -Erste "ttt-Reportage" des SWR / ab sofort in der ARD MediathekSoziale Medien haben das Leben vieler auf den Kopf gestellt - und das besonders für Frauen. Die sozialen Netzwerke sind Bühne, Arbeitsplatz und manchmal auch hoch explosiv und schwer steuerbar. Die neue "ttt-Reportage: Mama, Bossbabe, Office Girl: Social Media als Lebensmodell" taucht in eine Welt ein, in der Likes und Follower über Erfolg und Scheitern entscheiden. Doch wer sind die Frauen hinter den perfekt kuratierten Kanälen? Und wie viel Freiheit ist ihnen in diesem digitalen Kosmos wirklich noch möglich? Die Reportage ist ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen und läuft am 31. Mai 2026 um 23:40 Uhr im Ersten.Vier Frauen, vier PerspektivenDie Reportage stellt vier Frauen vor, die alle ihren eigenen Weg in der digitalen Welt gehen. Eine davon ist Alicia Vosgrau, die auf Instagram als Vorzeige-Mama gefeiert wurde und unter Beschuss geriet, als herauskam, dass sie ihre Kaninchen aus Überforderung ausgesetzt hatte. Ein Shitstorm brach los, und plötzlich stand nicht nur ihre Authentizität, sondern ihr ganzes Lebensmodell in Frage. Doch Alicias Geschichte ist mehr als nur ein Skandal. Sie wirft eine brennende Frage auf: Sind Plattformen wie Instragram und Tiktok wirklich Orte der Selbstverwirklichung? Oder treiben sie Frauen in neue Rollenklischees - nur hübscher verpackt?Zwischen perfekt inszeniertem Alltag, Realität und RollenbildernNeben Alicia geht es auch um Julia, Olivia und Steffi. Julia macht mit frechem Witz und radikalen Statements klar, dass Frauen sich auch gegen traditionelle Rollenbilder entscheiden können. Ihre Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen, sorgt für Gesprächsstoff und zeigt, wie mutig es ist, anders zu sein. Olivia wiederum hat sich ihren Traum vom Online-Business von zuhause aus erfüllt und kann so zugleich für ihre Kinder da sein - ihr Motto: Du kannst alles schaffen. Aber stimmt das wirklich? Steffi möchte als Bankerin und Influencerin Frauen dazu inspirieren, finanziell unabhängig zu werden. Doch wieviel Arbeit steckt hinter dem Bild, das sie von sich zeigt? Und wie viel Druck verbirgt sich hinter ihrem perfekt inszenierten Alltag?"Mama, Bossbabe, Office Girl: Leben zwischen Hashtags und Realität"Eine Produktion von SWR und Kobalt Productions. Autorinnen: Tita von Hardenberg und Schyda Vasseghi, Redaktion: Elisabeth Hamberger und Joana Ortmann. Ab sofort in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2Fttt_Bossbabe&data=05%7C02%7CJoana.Ortmann%40swr.de%7Ca1fe15b8e5c84c84949208debcb1fb0f%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639155669772255328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MtqPiT9%2FFCFqM77phS%2BhtdttMADE%2Fsby60dsOzmXUpo%3D&reserved=0).Bildmaterial und weitere Infos zu den Protagonistinnen stehen auf Anfrage zur Verfügung.Weitere Informationen unter: http://swr.li/ttt-reportage-mamaFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6284715