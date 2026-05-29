München (ots) -- Privates Hobby enthüllt: Joko zeigt auf Instagram, wie seine persönliche Wellness-Auszeit abseits der Kameras aussieht.- Wohnzimmertisch statt Studio: Mit diesem überraschenden Einblick läutet der Entertainer seine Partnerschaft als LEGO Markenbotschafter ein.Überrascht beim LEGO Bauen: Joko Winterscheidt gibt seltene Einblicke, wie er privat zwischen Rampenlicht und seinen vielfältigen unternehmerischen Projekten am besten entspannt. Und zwar mit einer Wellness-Auszeit am Wohnzimmertisch und voller LEGO Kreativität, wie der neueste Instagram-Post des Entertainers verrät. Zugleich läutet Joko damit seine Zeit als neuer LEGO Markenbotschafter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein und feiert die Leidenschaft, die ihn schon seit seiner Kindheit mit der dänischen Marke verbindet.Vom Kindheits-Hobby zum modernen Lifestyle-StatementDer TV-Star und die LEGO Marke bringen zusammen, was im stressigen Erwachsenenalltag oft verloren geht: Verspieltheit und den Mut, Neues zu wagen. Joko Winterscheidt ist mit seiner "Einfach-mal-machen"-Einstellung der Inbegriff des neugierigen Ausprobierens. Dass er dabei ein besonderes Auge für Ästhetik und Design besitzt, beweist er nun auch durch eine individuelle Auswahl von LEGO Sets, die für ihn weit mehr als nur kreative Beschäftigung sind. Anstatt sich verstellen zu müssen, macht Joko einfach das, was er privat ohnehin am liebsten tut und räumt mit einigen Klischees auf. "Erwachsenwerden bedeutet nicht, mit dem Spielen aufzuhören - sondern es in seinem eigenen Stil weiterzuführen", lautet daher das Kernmotto der Zusammenarbeit.Die vertraute Nostalgie der eigenen Jugend trifft auf anspruchsvolles Design und das klassische Spielen verwandelt sich in eine bewusste, kreative Auszeit. In der heutigen Zeit sind LEGO Sets ein echter Ausdruck des Zeitgeists: Als stilvolle Design-Objekte oder komplexe Technik-Modelle setzen sie klare Interior-Statements.Zwei Partner, eine kreative DNA"Jokos Gespür für Design und seine ansteckende Begeisterung passen ideal zu unserem Portfolio für Erwachsene." [HG1] sagt Julia Goldhammer, Geschäftsführerin der LEGO GmbH. "Mit ihm haben wir einen Markenbotschafter, der die kreative DNA unserer LEGO Marke genauso lebt und feiert wie wir selbst."Für Joko Winterscheidt schließt sich hier ein Kreis: Die Sets fungieren für ihn als Brücke zwischen Kindheitserinnerung und seinem hohen Anspruch an modernes Produktdesign."Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, die mich seit über 40 Jahren begeistern", erklärt Joko. "LEGO Bauen ist eines davon. Die Ruhe, die Konzentration, das leise Klicken und dann plötzlich steht da etwas, das vorher nicht existiert hat. Das fasziniert mich heute noch genauso, wie als Kind. Ich freu mich riesig, dass ich das jetzt mit der LEGO Marke gemeinsam mache. Endlich bauen wir etwas zusammen auf."Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com (https://www.lego.com/).Pressekontakt:fischerAppelt relations GmbHVictoria Jebenslego.presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/6284714