Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht hebt die EZB-Aufsicht die geopolitischen Spannungen und fortbestehenden fiskalischen Herausforderungen als aktuelle Risiken für die Finanzmärkte hervor, so die Analysten der Helaba.Die Bewertungen an den Aktien- und Anleihemärkten seien trotz des Nahostkonflikts hoch und somit dem Risiko einer Korrektur ausgesetzt. Gleichzeitig seien die staatlichen Möglichkeiten, direkte und indirekte Auswirkungen des Krieges auf die Ausgaben von Haushalten und Unternehmen abzufedern, durch die angespannte Lage der öffentlichen Finanzen in einigen Ländern begrenzt. Besonderes Augenmerk lege die Aufsichtsbehörde auf möglicherweise wieder aufkommende Sorgen von Anlegern hinsichtlich einer Disruption durch KI oder Enttäuschungen hinsichtlich der Erwartungen an KI-bezogene Vermögenswerte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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