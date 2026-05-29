Das vom Bund geförderte Projekt CAPTN verfolgt das Ziel, beispielsweise autonome Elektro-Fähren und -Busse zu vernetzen und so Mobilitätsketten aus selbstfahrenden und strombetriebenen Verkehrsträgern zu Wasser und zu Land zu etablieren. CAPTN steht für "Clean Autonomous Public Transport Network" und wird vom Bund mit 3,3 Millionen Euro gefördert. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat erst dieser Tage einen entsprechenden Förderbescheid in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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