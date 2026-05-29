Die Wall Street kommt aus einem Rekordtag und aktuell sieht alles danach aus, als würden die großen US-Indizes ihre Gewinne heute weiter ausbauen. Der S&P 500, Nasdaq 100 und der Dow Jones notieren zum Handelsstart leicht fester. Anleger beobachten weiterhin die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Doch der eigentliche Kurstreiber bleibt KI.Zum Handelsauftakt am Freitag setzen die New Yorker Börsen ihre Rekordrally fort. Der S&P 500, der Nasdaq 100 und der Dow Jones eröffnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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