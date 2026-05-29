Wenn die großen Namen der Wall Street ihre Karten auf den Tisch legen, lohnt sich ein genauer Blick: Mit den aktuellen 13F-Filings erhalten Sie jetzt wieder einen seltenen Einblick in die Portfolios der einflussreichsten Investoren der Welt. Wer wissen will, wohin das große Geld fließt, findet in dieser Ausgabe die spannendsten Spuren an den US-Märkten.Im aktuellen Marktumfeld werden die Unterschiede zwischen Gewinnern und Verlierern deutlicher denn je - und damit rückt aktives Stock-Picking erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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