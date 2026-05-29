NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat eine geschlossene Reaktion von Nato und EU auf den Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohnhaus in Rumänien angekündigt. "Wir lassen uns weder einschüchtern noch lassen wir uns spalten", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuches bei den Vereinten Nationen in der US-Ostküstenmetropole New York. "Wir werden dieses Vorgehen Russlands geschlossen beantworten. Unsere gesamte Solidarität gilt unserem Bündnispartner und EU-Partner Rumänien."

Der Absturz der Drohne zeige, dass Russlands rücksichtsloses Vorgehen die Sicherheit der Bürger in ganz Europa bedrohe. Als Nato-Alliierte werde man der Ukraine weiter entschlossen helfen, sich Russlands Aggression zu widersetzen. Man werde zudem die europäische Verteidigungsfähigkeit innerhalb der Nato schnell und entschlossen ausbauen. "Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Dieses alte Motto der Nato bekommt eine neue Bedeutung."

Wadephul: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit



Die mit Sprengstoff beladene russische Drohne vom Typ Geran schlug in der Nacht zum Freitag auf dem Dach eines zehnstöckigen Wohnblocks in der ostrumänischen Stadt Galati ein, nahe den Grenzen zur Ukraine und der Republik Moldau. Sie durchbrach das Dach und löste in der direkt darunter liegenden Wohnung einen Brand aus. Eine 53 Jahre alte Bewohnerin und ihr 14-jähriger Sohn erlitten dabei leichte Brandwunden./bk/DP/stw