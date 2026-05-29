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29.05.2026 16:21 Uhr
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PTA-News: Gartenbau-Versicherung VVaG: Einladung zur ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung

DJ PTA-News: Gartenbau-Versicherung VVaG: Einladung zur ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gartenbau-Versicherung VVaG: Einladung zur ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung

Wiesbaden (pta000/29.05.2026/15:45 UTC+2)

Gartenbau-Versicherung VVaG, Wiesbaden

Wir laden hiermit unsere Mitgliedervertreter ein zur

ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung

am Dienstag, 7. Juli 2026, 14:00 Uhr,

Dorint Pallas Hotel, Auguste-Viktoria-Str. 15, 65185 Wiesbaden 

1.      Bericht des Vorstands über den Geschäftsverlauf 
2.      Bericht des Aufsichtsrats 
3.      Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 
4.      Entlastung des Vorstands 
5.      Entlastung des Aufsichtsrats 
6.      Wahlen zum Aufsichtsrat 
7.      Wahlen zur Mitgliedervertreter-Versammlung 
8.      Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
9.      Verschiedenes 
Zu 4.     Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
       Entlastung zu erteilen. 
Zu 5.     Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
       Entlastung zu erteilen. 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, die turnusgemäß ausscheidende Gartenbauunternehmerin Beate Schönges, 
Zu 6.     Korschenbroich, und den turnusgemäß ausscheidenden Gartenbauunternehmer Hermann Berchtenbreiter, München, 
       wiederzuwählen. Der turnusgemäß ausscheidende Baumschulunternehmer Lothar Dahs, Königswinter, wird nicht 
       wieder kandidieren. An seiner Stelle wird Dr. Yvonne Peters, Kranenburg, vorgeschlagen. 
       Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach -- 189 VAG. Die Mitgliedervertreter-Versammlung 
       ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. 
Zu 7.     Turnusgemäß endet die Wahlperiode folgender Mitgliedervertreter: 
       Jochen Engelhard, 63755 Alzenau, Stv. Uwe Schmidt, Hessisch Lichtenau; Bernd Freese, Großefehn, Stv. 
       Steffi Rogge, Westoverledingen; Hartmut Goldschmidt , Stv. Gerhard Langenberg, Alsleben; Josef Hoffmann, 
       Wachtendonk, Stv. Matthias Draek, Straelen; Gerhard Kiemle, Bietigheim-Bissingen, Stv. Heiko Hagdorn, 
       Eberdingen; Christoph Nagelschmitz, Wesseling, Stv. Josef Engels, Pulheim; Robert Pake, Bad Harzburg, 
       Stv. Johannes Schmidt, Königslutter; Manfred Rieke, Recke, Stv. Kurt Dominik, Hörstel; Christoph 
       Schönges, Korschenbroich, Stv. Stefan Bongartz, Mönchengladbach; Olaf Schröpfer, Erfurt, Stv. Christiane 
       Bielefeld-Remde, Weimar. 
       Wahlvorschläge gemäß -- 16 Abs. 6 a der Satzung liegen nicht vor, die Frist hierfür ist am 31.03.2026 
       abgelaufen. Vorschläge gemäß -- 16 Abs. 6 c liegen bislang ebenfalls nicht vor, diese können jedoch 
       jederzeit bis zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt eingebracht werden. 
       Nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen: Hartmut Goldschmidt , Josef Hoffmann, Wachtendon,k und 
       Heiko Hagdorn, Eberdingen. 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor Karl Kühne, Dresden, und Dominik Baum, Straelen, als ordentliche 
       Mitgliedervertreter zu wählen und Tobias Rothenbücher, Neuenstein, als Stellvertreter für Gerhard Kiemle, 
       Bietingheim-Bissingen, zuzuwählen und die übrigen Mitgliedervertreter in ihrer bisherigen Funktion 
       wiederzuwählen.

Wiesbaden, den 19.05.2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender:      Gartenbau-Versicherung VVaG 
           Von-Frerichs-Straße 8 
           65191 Wiesbaden 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gartenbau-Versicherung VVaG 
E-Mail:        mfrenzel@gevau.de 
Website:       gartenbau-versicherung.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780062300544 ]

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(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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