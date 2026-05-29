© Foto: Monika Skolimowska - dpaDie Umsätze von Dell wachsen mit zunehmender Dynamik, da die Nachfrage nach Hardware, die künstliche Intelligenz antreibt, regelrecht explodiert. Ein Analyst setzt jetzt ein unglaubliches Kursziel.In der Nacht zu Freitag hatten es die Dell-Earnings in sich: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres meldete der PC- und Serverhersteller einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 43,8 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Dell die Analystenschätzungen von 2,96 US-Dollar je Aktie deutlich. Dell produziert Server- und Netzwerkausrüstung, mit denen Unternehmen ihre KI-Anwendungen betreiben. Die Nachfrage nach diesen Produkten wächst rasant. Das Unternehmen erklärte, …Den vollständigen Artikel lesen
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