XRP Prognose nach dem XRPL-Upgrade, erreicht der Kurs 2 Dollar oder bleibt er gefangen?

Anzeige / Werbung

Das XRP Ledger aktivierte heute sein v3.1.3-Upgrade mit voller Validator-Unterstützung, und die XRP Prognose erhält frische Aufmerksamkeit, während das Netzwerk von innen heraus stärker wird. XRP handelt bei 1,34 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,84 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden Dollar. CoinDCX sieht die Woche zwischen 1,32 und 1,45 Dollar, mit längerem Potenzial nahe 2,00 Dollar, falls die AMM-v2-Integration die DeFi-Nutzung beschleunigt. Trotz des Infrastruktur-Fortschritts reagiert der Kurs kaum, und das Kapital sucht dort, wo der Abstand zwischen Einstieg und Listing größer ist.

XRP Prognose gewinnt an Dynamik nach dem XRPL-v3.1.3-Upgrade

Das XRP Ledger aktivierte sein v3.1.3-Mainnet-Upgrade am 29. Mai mit dem fixCleanup3_1_3-Amendment, das Korrekturen für NFTs, Permissioned Domains, Vaults und das Lending-Protokoll enthält, wie CoinGape bestätigte. Über 50 Prozent der Nodes hatten vor dem Aktivierungstag auf die neueste Version aktualisiert, und das Amendment erreichte 100 Prozent Konsens unter den Validatoren. Das Upgrade entfernt abgelaufene NFT-Angebote, korrigiert die Kreditbuchhaltung und verschärft die Vault-Kontrollen. David Schwartz, ehemaliger Ripple-CTO, hatte gewarnt, dass Nodes ohne Update vom Netzwerk abgeschnitten werden.

Ein separater Entwurf schlägt vor, drei neue automatisierte Market-Maker-Kurventypen zum XRPL hinzuzufügen, wie Coinbase berichtete, was eine der am längsten bestehenden Lücken in der DeFi-Fähigkeit des Netzwerks schließen würde. SEC-Chairman Paul Atkins hob Ende Mai die Tokenisierung als Priorität für die Modernisierung der Finanzmärkte hervor, und XRP führte an diesem Tag die Gewinne unter den großen Token an. Die bestehende Einstufung als digitaler Rohstoff gibt dem XRPL eine klare regulatorische Grundlage für institutionelle Adoption. XRP-ETF-Zuflüsse erreichten in diesem Monat 12,57 Millionen Dollar, während Bitcoin-ETFs Kapital abgaben, was auf eine unabhängige institutionelle Überzeugung bei XRP hindeutet.

XRP handelt bei 1,34 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 83 Milliarden Dollar. Die XRP Prognose von CoinDCX sieht die Spanne zwischen 1,32 und 1,45 Dollar für diese Woche, mit dem 200-Tage-EMA bei 1,69 Dollar als starkem Widerstand. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 1,35 Dollar für Mai und bis zu 1,52 Dollar im Juni.

Von 1,34 Dollar aus würde das Erreichen von 2,00 Dollar einen Gewinn von rund 50 Prozent bedeuten, solide für einen Large-Cap, aber auf einer ganz anderen Skala als das, was ein Presale-Einstieg mit dem Abstand zu einem Listing bieten kann. Das Infrastruktur-Upgrade stärkt das Netzwerk, doch die Mathematik favorisiert dort, wo der Abstand zwischen Einstieg und Listing noch existiert.

Pepeto: Der Presale, den erfahrenes Kapital vor dem Listing wählt

In jedem Zyklus besteht die Herausforderung darin, das solide Fundament zu erkennen, bevor der beste Einstieg schließt. Die meisten brauchen zu lange, und andere füllen ihre Positionen zuerst. Pepeto wurde geschaffen, um diese Verzögerung zu beseitigen.

Statt Halter zu zwingen, Verträge selbst zu durchforsten und Teams von Hand zu überprüfen, betreibt Pepeto zwei Kernwerkzeuge, die Kapital vom ersten Klick an schützen. Der Risk-Scorer untersucht jeden Vertrag, bevor ein Token gekauft wird, und erkennt Bedrohungen, die manuelle Prüfungen übersehen. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar, der in eine Position fließt, in dieser Position bleibt.

All das ist heute in Betrieb. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Team, und SolidProof führte ein vollständiges Audit aller Smart Contracts durch und veröffentlichte die Ergebnisse, sodass Anleger den geprüften Code vor dem Einstieg selbst einsehen können.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar bei 0,0000001871 Dollar pro Token eingebracht, während Angst den breiteren Markt beherrscht. Dieser Kapitalfluss während einer Phase der Unsicherheit erzählt eine klare Geschichte über die Überzeugung der beteiligten Wallets.

Analysten verweisen auf über 150-fach, weil der Mitgründer den Original-Pepe-Coin auf eine 11-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung ohne Produkte und mit dem gleichen 420-Billionen-Angebot gebracht hat, und dieses Niveau erneut zu erreichen ist das konservative Ziel, wenn eine funktionierende Handelsplattform jede Transaktion stützt. Wallets steigen weiter ein, weil das Binance-Listing das einzelne Ereignis ist, das Presale-Positionen in frei handelbare Werte auf dem offenen Markt verwandelt, und diese Umwandlung findet nur einmal statt.

Fazit: Was die XRP Prognose und der Presale-Einstieg für 2026 bedeuten

Die XRP Prognose zeigt ein Netzwerk, das sein Fundament aufrüstet, während der Preis auf den Makrozyklus wartet. Pepeto hebt sich ab, weil der Mitgründer des Original-Pepe-Coins eine Handelsplattform gebaut hat, die heute funktioniert - und die richtige Investition zum richtigen Zeitpunkt trennt lebensverändernde Ergebnisse vom Zuschauen. XRP bewegt sich im Takt des breiteren Marktes, doch der Presale-Einstieg bei Pepeto stellt ein Zeitfenster dar, das sich mit dem Start des Listings unwiderruflich schließt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jeden geprüften Vertrag, jedes laufende Werkzeug und jeden Grund, warum Kapital weiter einströmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen