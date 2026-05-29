TRADINGIDEE des Tages | EURUSD (29.05.2026)

Am Devisenmarkt zeichnet sich beim weltweit meistgehandelten Währungspaar EUR/USD ein spannender charttechnischer und fundamentaler Wendepunkt ab. Der Euro zeigt im Stundenchart (H1) deutliche Stärke und etabliert sich stabil über der wichtigen 200-Perioden-Linie. Da der US-Dollar gleichzeitig unter sinkenden Anleiherenditen leidet und die Europäische Zentralbank (EZB) die geldpolitischen Daumenschrauben anzieht, rückt der Euro wieder in den Fokus institutioneller Anleger. Für Akteure im Forex Trading ergibt sich aus diesem harmonischen Zusammenspiel von Makrodaten und Charttechnik eine hochprozentige Trading Idee auf der Long-Seite.

EURUSD Forexpaar Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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