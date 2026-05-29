Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächste große Rohstoff-Sensation? Dieses Unternehmen besitzt das größte Wolfram-Portfolio der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Seyit Binbir
29.05.2026 16:46 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Heimatwärme: Warum viele Haushalte jetzt auf erneuerbare Heizsysteme umsteigen

Fossile Energien werden zum Kostenrisiko. Pelletheizungen und Wärmepumpen bieten Eigentümern regionale, erneuerbare Alternativen - oft unterstützt durch staatliche Förderung.

Die jüngsten geopolitischen Spannungen und Angriffe auf Öl und Gasinfrastruktur haben erneut gezeigt, wie verletzlich der internationale Energiemarkt ist. Sperrungen wichtiger Transportwege und Preissprünge bei fossilen Brennstoffen machen deutlich: Für private Haushalte wird die Abhängigkeit von importiertem Öl und Gas zunehmend zum finanziellen Risiko.

Regionale und erneuerbare Alternativen gewinnen an Bedeutung

Viele Eigentümer suchen daher nach stabilen, langfristig verlässlichen Lösungen. Pelletheizungen und Wärmepumpen stehen dabei besonders im Fokus: Holzpellets stammen aus heimischer Produktion und sind weitgehend unabhängig von globalen Krisen, während Wärmepumpen Umweltenergie nutzen und damit komplett ohne fossile Brennstoffe auskommen.

Der Umstieg lohnt sich auch wirtschaftlich. Wer eine alte Ölheizung ersetzt, spart im Durchschnitt rund 2.600 Euro Heizkosten pro Jahr, was einem zusätzlichen Durchschnitts-Monatslohn entspricht. Gleichzeitig unterstützen staatliche Förderprogramme Investitionen in erneuerbare Heizsysteme mit bis zu 70 Prozent Zuschuss.

Welche Lösung passt zum eigenen Gebäude?

Ob Pelletheizung, Wärmepumpe oder eine Kombination aus beiden Technologien - entscheidend sind Faktoren wie Dämmstandard, Wärmebedarf und gewünschte Energiekonzepte. Moderne Systeme lassen sich zudem mit Photovoltaik, Batteriespeichern und intelligentem Energiemanagement verbinden, was Unabhängigkeit und Kostenkontrolle weiter stärkt.

Eine erste Orientierung bieten digitale Tools wie der ÖkoFEN Produktberater, der verschiedene Optionen vergleicht, sowie der ÖkoFEN Förderrechner, der eine unverbindliche Einschätzung der möglichen Zuschüsse liefert.

Moderne Wärmepumpen gelten als zukunftsfähige Heizlösung: Sie arbeiten effizient, verursachen im Betrieb geringe Geräuschemissionen und nutzen Umweltwärme, sodass sie ohne fossile Brennstoffe auskommen können. Damit können sie zu einer stärker erneuerbaren Wärmeversorgung und besser planbaren Energiekosten beitragen.

Enthaltene Werte: DE0009653386

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.