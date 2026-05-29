Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung hat sich in Deutschland im Mai überraschend verlangsamt, so die Analysten der Nord LB.Nach vorläufigen Zahlen des statistischen Bundesamtes seien die Preise um 2,6% Y/Y (CPI) gestiegen und auf Monatssicht sogar um 0,2% leicht zurückgegangen. Diese erfreuliche Entwicklung sollte nicht überinterpretiert werden und stelle sicher kein Ende der aktuellen Inflationsepisode dar. Neben dem Tankrabatt hätten auch die im Mai nicht weiter gestiegenen Energiepreise den Auftrieb beschränkt. Zudem seien sicher noch nicht alle preistreibenden Faktoren aus dem Irankrieg bei den Verbraucherpreisen angekommen. Auch die EZB dürfte sich durch diese deutschen Zahlen nicht von ihrem Straffungskurs abhalten lassen, zumal aus Frankreich, Italien und Spanien bereits ein weiteres Anziehen der Inflation gemeldet worden sei und es durchaus sein könne, dass Deutschaland im Berichtsmonat eine gewisse Ausnahme darstelle. (29.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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