DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 8. Juni 2026 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang April *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund - Börsenfeiertag: Australien D I E N S T A G, 9. Juni 2026 *** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:00 DE/Krones AG, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** - CN/Handelsbilanz Mai M I T T W O C H, 10. Juni 2026 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis 09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag *** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz 10:00 DE/Medios AG, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026 09:00 DE/Evotec SE, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q *** - AT/Opec-Ölmarktbericht F R E I T A G, 12. Juni 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 08:00 GB/BIP April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni - BE/Ecofin-Treffen - US/Börsengang SpaceX - RU/Börsenfeiertag: Russland S O N N T A G, 14. Juni 2026 - CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.