Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächste große Rohstoff-Sensation? Dieses Unternehmen besitzt das größte Wolfram-Portfolio der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.05.2026 16:57 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW) 

=== 
M O N T A G, 8. Juni 2026 
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang April 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
  10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni 
*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund 
 
    - Börsenfeiertag: Australien 
 
D I E N S T A G, 9. Juni 2026 
*** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April 
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV 
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:00 DE/Krones AG, HV 
*** 14:30 US/Handelsbilanz April 
***   - CN/Handelsbilanz Mai 
 
M I T T W O C H, 10. Juni 2026 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis 
  09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag 
*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz 
  10:00 DE/Medios AG, HV 
  10:00 DE/Patrizia SE, HV 
  11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Realeinkommen Mai 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026 
  09:00 DE/Evotec SE, HV 
  10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - AT/Opec-Ölmarktbericht 
 
F R E I T A G, 12. Juni 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai 
*** 08:00 GB/BIP April 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion April 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz April 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni 
 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - US/Börsengang SpaceX 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
 
S O N N T A G, 14. Juni 2026 
    - CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.