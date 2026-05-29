© Foto: UnsplashDie Trump-Regierung prüft offenbar Finanzierungsdeals für US-Drohnenfirmen. Wall-Street-Analysten sehen deshalb enormes Potenzial bei KI-Drohnen und autonomen Militärsystemen.Die Aussicht auf mögliche Milliardeninvestitionen der US-Regierung in die heimische Drohnenindustrie sorgt an der Wall Street für eine regelrechte Neubewertung des gesamten Sektors. Nachdem das Wall Street Journal über Gespräche zwischen Pentagon und mehreren Drohnenherstellern berichtet hatte, schossen zahlreiche Aktien aus dem Bereich Verteidigung, autonome Systeme und KI-gesteuerte Drohnentechnologie zweistellig nach oben. Besonders stark gefragt war Unusual Machines. Die Aktie legte zeitweise um mehr als 60 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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