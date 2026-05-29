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Die Ethereum Prognose hat sich diese Woche verändert, weil ein einziger Zeitplan verschoben wurde. Das Glamsterdam-Upgrade, die größte technische Überarbeitung seit The Merge, zielt jetzt auf das dritte Quartal 2026 statt auf den ursprünglich geplanten Juni. ETH handelt bei rund 2.075 Dollar und hat zum ersten Mal in diesem Jahr die 2.100-Dollar-Marke nach unten durchbrochen. Sechs Verlustwochen in Folge haben die Kaufkraft geschwächt, und der RSI steht bei 35. Der Fear and Greed Index zeigt 28, was auf anhaltende Angst unter Anlegern hindeutet. Die Verzögerung verlängert den Weg zur Erholung und gibt dem Markt Zeit, andere Einstiege zu entdecken. Dieser Artikel untersucht, was die Glamsterdam-Verzögerung für die Ethereum Prognose bedeutet.

Glamsterdam-Verzögerung auf Q3 verändert die Ethereum Prognose

Die Ethereum Foundation hat bestätigt, dass das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026 verschoben wurde, nachdem es ursprünglich für Juni geplant war, wie CoinMarketCap berichtete. Das Upgrade bringt eine Erhöhung des Gaslimits auf 200 Millionen, das Dreifache der aktuellen Obergrenze, zusammen mit paralleler Verarbeitung für bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Soldøgn-Interop-Tests endeten am 2. Mai, und die verlängerte Testphase wurde als Grund für die Verschiebung genannt.

Gasgebühren sollen um 78 Prozent sinken, was die Ethereum Prognose für die zweite Jahreshälfte stützt. Citigroup prognostiziert ETH bei 3.175 Dollar, während Standard Chartered sein Jahrsendziel auf 7.500 Dollar angehoben hat. Beide Ziele setzen voraus, dass Glamsterdam planmäßig im dritten Quartal startet und die ETF-Zuflüsse zurückkehren.

ETH handelt bei 2.075 Dollar nach dem Durchbruch unter die 2.100-Dollar-Marke, die drei aufeinanderfolgende Wochen als Boden gehalten hatte, wie BlockchainReporter berichtete. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1.900 Dollar, und darunter wartet die 1.650-Dollar-Marke. Der 200-Tage-Durchschnitt steht bei 2.116 Dollar und bildet die Grenze zwischen Käufern und Verkäufern.

ETH zeigt eine stärkere Korrelation zum Nasdaq 100 als Bitcoin, was den Rückgang bei Technologie-Aktien direkt auf den Kurs durchschlägt. Die Ethereum Prognose von InvestingHaven sieht ETH zwischen 1.800 und 3.500 Dollar für das Jahr, mit einer Basiskalkulation nahe 2.700 Dollar. Selbst das höchste Ziel von 3.500 Dollar liefert von 2.075 Dollar aus nur rund 68 Prozent Rendite, ein solides Ergebnis für einen Large-Cap, aber die Mathematik für außergewöhnliche Ergebnisse funktioniert mit dieser Ausgangsbasis nicht.

Pepeto: Der Presale, der Kapital sammelt, während die Ethereum Prognose wartet

Während Ethereum auf sein größtes Upgrade seit The Merge wartet, hat ein Presale Kapital in einem Tempo gesammelt, das die Verzögerung für jeden an der Seitenlinie teuer erscheinen lässt. Pepeto ist eine Plattform, die vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins aufgebaut wurde, und sie hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die das Potenzial des sich nähernden Binance-Listings erkennen.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab, und eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken gebührenfrei. Alle Werkzeuge sind bereits live.

Für jeden, der sich auf die ETH-Prognose konzentriert, trennen sich hier die Zahlen. ETH bei 2.075 Dollar auf dem Weg zu 3.500 Dollar liefert rund 68 Prozent, stark für einen Billionen-Dollar-Wert. Aber Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar mit bereits laufenden Werkzeugen, einer von SolidProof vollständig geprüften und verifizierten Codebasis und einem Listing, das den Markt zwingt, 420 Billionen Token zu bewerten, die vom selben Gründer stammen, der das Modell mit Pepe bewiesen hat.

Jetzt einzusteigen, nicht nach dem Listing, ist der Weg, auf dem Halter auf der richtigen Seite landen.

Fazit: Was die Ethereum Prognose über dieses Presale-Fenster verrät

Die Glamsterdam-Verzögerung gibt Ethereum mehr Zeit zum Bauen, aber sie gibt dem Markt auch Zeit, zu entdecken, was bereits funktioniert. Die Ethereum Prognose sieht für 2026 positiv aus, aber 68 Prozent Potenzial von 2.075 auf 3.500 Dollar können ein Portfolio nicht so verändern wie ein Presale-Listing. Pepeto hat 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Wallets darin die Lücke zwischen Presale-Einstieg und Listing-Preis als die größte Gelegenheit dieses Zyklus sehen. Dieser Einstieg ist jetzt über die offizielle Pepeto-Website noch offen, und das Listing wird ihn endgültig schließen. Wer dieses Fenster verstreichen lässt, könnte es als eine verpasste Gelegenheit dieses Zyklus empfinden.

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Wie sieht die Ethereum Prognose für den Rest von 2026 aus?

Analysten sehen ETH zwischen 2.700 und 5.700 Dollar bis Jahresende, abhängig davon, ob Glamsterdam planmäßig im dritten Quartal startet und ob die ETF-Zuflüsse zurückkehren. Die 200-Tage-Linie bei 2.116 Dollar bleibt die entscheidende Marke, und ein Rückfall unter 1.900 Dollar würde die Prognose kurzfristig verschlechtern. Gasgebühren sollen nach dem Upgrade um 78 Prozent sinken.