Beim Kölner Motorenbauer Deutz blicken Marktteilnehmer derzeit auf eine bemerkenswerte Entwicklung. Das traditionsreiche Industrieunternehmen sorgt mit einer tiefgreifenden strategischen Neuausrichtung für erhebliches Aufsehen an der Börse. Abseits des klassischen Geschäftsfeldes positioniert sich der Konzern in völlig neuen, zukunftsträchtigen Märkten. Angetrieben von einer starken operativen Dynamik und einem harten Sparkurs rückt der Titel nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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