Beim US-Automobilhersteller Ford erleben Anleger derzeit eine historische Rallye an der Börse. Das Papier des Traditionsunternehmens steuert im aktuellen Handelsverlauf auf den besten Monat seit fast zwei Jahrzehnten zu. Ausgelöst wurde die jüngste Kaufwelle durch den anhaltenden Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Investoren bewerten den Autobauer plötzlich völlig neu und lassen den Kurs kräftig nach oben schnellen.Fantasie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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